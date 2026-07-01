ИФЕ

ИФЕ - го­род на юго-за­па­де Ни­ге­рии, штат Оcун.

Население 565,6 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в 100 км к се­ве­ро-вос­то­ку от Ла­го­са. Узел ав­то­до­рог.

Воз­ник во II половине I тысячелетия как го­род-го­су­дар­ст­во, воз­глав­ляе­мый оони (обо­же­ст­в­ляе­мым пра­ви­те­лем), во II тысячелетии - ду­хов­ный центр го­ро­дов-го­су­дарств йору­ба. По тра­диционным пред­став­ле­ни­ям йору­ба, Ифе соз­дан бо­га­ми как пер­вый го­род на Зем­ле, от­ку­да на­ча­лось со­тво­ре­ние ми­ра, че­ло­ве­че­ско­го ро­да, го­су­дар­ст­вен­но­сти, цар­ской вла­сти.

Ар­хео­ло­гические ис­сле­до­ва­ния - с 1910 года (немеций эт­но­граф Л. Фро­бе­ни­ус; оши­боч­но объ­яс­нял куль­ту­ру Ифе на­сле­ди­ем Ат­лан­ти­ды), с 1930-х годов - английскими и ни­ге­рий­ски­ми учё­ны­ми (наи­бо­лее важ­ны ис­сле­до­ва­ния Ф. Уил­ле­та, с конца 1950-х годов, и О. Элуе­ми, с середины 1970-х годов, и других). Древ­ней­ший слой да­ти­ру­ет­ся VI веком, рас­цвет го­ро­да - XII-XV веками. Изу­ча­лись 2 гли­но­бит­ные обо­ро­ни­тель­ные сте­ны и ров; в цент­ре го­ро­да - ого­ро­жен­ный сте­ной двор­цо­вый ком­плекс (до­ма пра­ви­те­ля, жён, слуг и так далее, дво­ры, са­краль­ная ро­ща, ого­род и другие) и пло­щадь пе­ред ним; гли­но­бит­ные до­ма (с во­до­сто­ка­ми в сте­нах), по­кры­тые связ­ка­ми тра­вы, имев­шие ве­ран­ды с де­ревянными рез­ны­ми стол­ба­ми; тро­туа­ры из мил­лио­нов об­то­чен­ных гли­ня­ных че­реп­ков и мел­ко­го кам­ня; рын­ки; свя­щен­ные ро­щи. Из кам­ня из­го­тав­ли­ва­лись свя­зан­ные с куль­та­ми гра­нит­ные мо­но­ли­ты разл. форм и раз­ме­ров, рез­ные та­бу­ре­ты-тро­ны и другие. Су­ще­ст­во­ва­ли различные свя­ти­ли­ща; один из важ­ней­ших бо­гов - Огун, бог же­ле­за и вой­ны, по тра­диционным пред­став­ле­ни­ям, отец оони, свя­зан­ный с ним мис­ти­че­ски.

Ми­ро­вую из­вест­ность Ифе при­нес­ли на­ход­ки ше­дев­ров изо­бра­зительного искуства, да­ти­ро­ван­ные ра­дио­уг­ле­род­ным ме­то­дом ме­ж­ду 1100 и 1459 годами: скульп­ту­ры че­ло­ве­че­ских го­лов в сти­ле «идеа­ли­зи­ро­ван­но­го на­ту­ра­лиз­ма» (для изо­бра­зительных приё­мов ха­рак­тер­ны нес­коль­ко ус­лов­ная трак­тов­ка глаз, ушей, шеи и в то же вре­мя гиб­кая ли­ния мяг­ко­го, уд­ли­нён­но­го ова­ла ли­ца); скульп­ту­ра оони (в пол­ный рост) с ре­га­лия­ми; жез­лы, увен­чан­ные изо­бра­же­ни­ем жерт­вы с кля­пом во рту; ри­ту­аль­ные со­су­ды и другие. Эти пред­ме­ты, вы­пол­нен­ные из ла­ту­ни ме­то­дом «ут­ра­чен­ной вос­ко­вой мо­де­ли» и тер­ра­ко­то­вые, соз­да­ва­лись при­двор­ны­ми мас­те­ра­ми и свя­за­ны с куль­том пра­вя­щих оони и цар­ст­вен­ных пред­ков. Ис­то­ки это­го искуства, от­лич­но­го от тра­диционного искусства ос­таль­ной Аф­ри­ки юж­нее Са­ха­ры, ис­точ­ни­ки и ха­рак­тер по­сту­п­ле­ния ме­тал­лического сы­рья ос­та­ют­ся пред­ме­том дис­кус­сий.

В 1893-1960 годах Ифе на­хо­дил­ся под вла­стью Ве­ли­ко­бри­та­нии. С 1960 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мой Ни­ге­рии.

Ифе - один из важ­ней­ших в Ни­ге­рии цен­тров нау­ки и об­ра­зо­ва­ния. Университет имени Оба­фе­ми Ова­ло­во (1961 год, до 1987 года университет Ифе), при ко­то­ром функ­цио­ни­ру­ют библиотека, кли­ни­ка и ряд научно-исследовательских уч­ре­ж­де­ний, в том числе Институт африканских ис­сле­до­ва­ний, Институт сельскохозяйственных ис­сле­до­ва­ний с под­соб­ным опыт­ным хо­зяй­ст­вом и круп­ней­шей в Ни­ге­рии спе­циа­ли­зированной биб­лио­те­кой. Фи­лиа­лы университета: Пе­да­го­гический институт (рас­по­ла­га­ет сис­те­мой пе­ре­движ­ных биб­лио­тек) и Институт фи­зической куль­ту­ры. Му­зей Ифе (1954 год; со­б­ра­ние брон­зо­вых и тер­ра­ко­то­вых скульп­тур). Со­хра­нил­ся дво­рец оони (Афин-Оони). Ста­ди­он (9 тысяч мест).

Ифе - тор­го­вый центр сельскохозяйственного рай­она (ямс, кас­са­ва, мас­лич­ная паль­ма, зер­но­вые, ка­као, та­бак, хлоп­чат­ник и другое). Ле­со­пи­ле­ние и де­ре­во­об­ра­бот­ка, хлоп­ко­очи­ст­ка, про­изводство паль­мо­во­го мас­ла, пе­ре­ра­бот­ка ка­као-бо­бов. Один из цен­тров тра­диционного африканского искуства и про­мы­слов (из­де­лия из де­ре­ва, сло­но­вой кос­ти, тер­ра­ко­ты; тка­че­ст­во, кра­ше­ние тка­ней, пле­те­ние кор­зин). Близ Ифе - до­бы­ча зо­ло­та .

Иллюстрация :

Ифе. Скульп­тур­ные изо­бра­же­ния го­ловиз тер­ра­ко­ты (1) и брон­зы (2). Ни­ге­рий­ский му­зей (Ла­гос). Архив БРЭ.

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