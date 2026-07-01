ИФЕ
ИФЕ - город на юго-западе Нигерии, штат Оcун.
Население 565,6 тысяч человек (2008 год). Расположен в 100 км к северо-востоку от Лагоса. Узел автодорог.
Возник во II половине I тысячелетия как город-государство, возглавляемый оони (обожествляемым правителем), во II тысячелетии - духовный центр городов-государств йоруба. По традиционным представлениям йоруба, Ифе создан богами как первый город на Земле, откуда началось сотворение мира, человеческого рода, государственности, царской власти.
Археологические исследования - с 1910 года (немеций этнограф Л. Фробениус; ошибочно объяснял культуру Ифе наследием Атлантиды), с 1930-х годов - английскими и нигерийскими учёными (наиболее важны исследования Ф. Уиллета, с конца 1950-х годов, и О. Элуеми, с середины 1970-х годов, и других). Древнейший слой датируется VI веком, расцвет города - XII-XV веками. Изучались 2 глинобитные оборонительные стены и ров; в центре города - огороженный стеной дворцовый комплекс (дома правителя, жён, слуг и так далее, дворы, сакральная роща, огород и другие) и площадь перед ним; глинобитные дома (с водостоками в стенах), покрытые связками травы, имевшие веранды с деревянными резными столбами; тротуары из миллионов обточенных глиняных черепков и мелкого камня; рынки; священные рощи. Из камня изготавливались связанные с культами гранитные монолиты разл. форм и размеров, резные табуреты-троны и другие. Существовали различные святилища; один из важнейших богов - Огун, бог железа и войны, по традиционным представлениям, отец оони, связанный с ним мистически.
Мировую известность Ифе принесли находки шедевров изобразительного искуства, датированные радиоуглеродным методом между 1100 и 1459 годами: скульптуры человеческих голов в стиле «идеализированного натурализма» (для изобразительных приёмов характерны несколько условная трактовка глаз, ушей, шеи и в то же время гибкая линия мягкого, удлинённого овала лица); скульптура оони (в полный рост) с регалиями; жезлы, увенчанные изображением жертвы с кляпом во рту; ритуальные сосуды и другие. Эти предметы, выполненные из латуни методом «утраченной восковой модели» и терракотовые, создавались придворными мастерами и связаны с культом правящих оони и царственных предков. Истоки этого искуства, отличного от традиционного искусства остальной Африки южнее Сахары, источники и характер поступления металлического сырья остаются предметом дискуссий.
В 1893-1960 годах Ифе находился под властью Великобритании. С 1960 года в составе независимой Нигерии.
Ифе - один из важнейших в Нигерии центров науки и образования. Университет имени Обафеми Овалово (1961 год, до 1987 года университет Ифе), при котором функционируют библиотека, клиника и ряд научно-исследовательских учреждений, в том числе Институт африканских исследований, Институт сельскохозяйственных исследований с подсобным опытным хозяйством и крупнейшей в Нигерии специализированной библиотекой. Филиалы университета: Педагогический институт (располагает системой передвижных библиотек) и Институт физической культуры. Музей Ифе (1954 год; собрание бронзовых и терракотовых скульптур). Сохранился дворец оони (Афин-Оони). Стадион (9 тысяч мест).
Ифе - торговый центр сельскохозяйственного района (ямс, кассава, масличная пальма, зерновые, какао, табак, хлопчатник и другое). Лесопиление и деревообработка, хлопкоочистка, производство пальмового масла, переработка какао-бобов. Один из центров традиционного африканского искуства и промыслов (изделия из дерева, слоновой кости, терракоты; ткачество, крашение тканей, плетение корзин). Близ Ифе - добыча золота.
Иллюстрация:
Ифе. Скульптурные изображения головиз терракоты (1) и бронзы (2). Нигерийский музей (Лагос). Архив БРЭ.