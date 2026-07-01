ИЕРУСАЛИМ (др.-греч. Ἱεροσόλυμα; лат. Hierosolyma)

В античную эпоху крупнейший город Палестины.

После того, как Навуходоносор в 587 г. до н.э. взял Иерусалим, разрушил Храм и переселил большую часть населения, иудеи получили право вернуться при царе Кире в 538 г. до н.э. Кир разрешил восстановить Храм, и в 516 г. он был достроен (откуда вся эпоха получила название «период Второго Храма»).

В 440-е гг. при Артаксерксе I было разрешено отстроить городские стены. Город вернул себе роль столицы Иудеи и центра иудейского богослужения. Во время Восточного похода Александра Македонского Палестина приняла его власть без сопротивления (332 г. до н.э.), легенда даже рассказывает о его посещении Храма и об уважении, которое он оказал священникам.

В IV-III вв. до н.э. за обладание Палестиной и Иерусалимом велась борьба между Птолемеями и Селевкидами , в которой победили последние. Направленная на форсированную эллинизацию политика Антиоха IV привела к восстанию Маккавеев (167-163 гг.), закончившемуся созданием иудейского царства под властью династии Хасмонеев. В этот период город активно развивается в западном и северном направлении.

В 60-е гг. претенденты на иудейский престол Аристобул II и Гиркан II обратились за решением спора к Помпею, что в итоге привело к взятию римлянами в 63 г. Иерусалима и стало началом римского владычества над этой областью. В 40 г. до н.э. город захватывает Ирод Великий. Период его правления отмечен большой строительной деятельностью: в Иерусалиме были воздвигнуты крепость Антония, дворец, ипподром, новые городские стены, театр и амфитеатр, он начал большую реконструкцию Иерусалимского храма, оконченную только в 60-е гг. н.э. Была увеличена Храмовая гора, Храм был расширен и перестроен из белого камня, обильно украшен золотом.

Во время антиримского восстания 66-73 гг. н.э. Иерусалим стал местом ожесточенных столкновений различных иудейских группировок, а позже – центром единого сопротивления римлянам. После длительной осады в 70 г. город был взят Титом и подвергся значительным разрушениям, Храм перестал существовать. Городские стены были снесены, Храмовая гора распахана, часть храмовой утвари была увезена в Рим и пронесена в триумфе, римлянами было уведено в рабство ок. 100 000 иудеев, в городе был расположен лагерь X легиона.

После восстания Бар-Кохбы (132-135 гг.) Адриан основал на месте развалин Иерусалима римскую колонию Элию Капитолину, на месте Храма повелел возвести святилище Юпитера и запретил иудеям появляться в этом городе.

При Константине начинается постепенная христианизация Иерусалима: восстанавливаются христианские святые места, строятся храмы и монастыри. В 335 г. построен храм Гроба Господня , позже – церковь Вознесения. Иерусалим превращается в место христианского паломничества.

Иллюстрации :

Иерусалимский Храм. Реконструкция;

Панорама Иерусалима в 63 г.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев