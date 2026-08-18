ИЕРОНИМ ТРАГОДИСТ

ИЕРОНИМ ТРАГОДИСТ - музыкальный теоретик, певец, переписчик рукописей.

Сведения о времени и месте рождения и смерти Иеронима Трагодиста не сохранились. Его записи, относящиеся к середине XVI века, найдены в списках сочинения византийского историка митрополита Навпактского Константина Манасси (Италия, 1545 год), комментария Михаила Пселла на Песнь Песней (Аугсбург, 1558 год), ноябрьского сборника Житий святых прп. Симеона Метафраста и гомилий прп. Симеона Нового Богослова (2 последние рукописи - Аугсбург, 1559 год). В Аугсбурге Иероним Трагодист помимо копирования рукописей занимался покупкой византийских манускриптов для библиофилов из рода Фуггеров, одной из богатейших европейских торговых династий того времени.

Трактат Иеронима Трагодиста «О пользе греческих музыкальных знаков», по-видимому, упоминается в «Гармонических установлениях» (IV 8) Дж. Царлино, напечатанных в 1558 году в Венеции. В предисловии к трактату Иероним Трагодист пишет, что к моменту завершения этого сочинения он находится в Италии уже 9 лет, из которых 3 года жил в Венеции, где учился музыке у Царлино, а остальные годы провел в гимнасии в Падуе. Из этих свидетельств следует, что Иероним Трагодист написал свой трактат между 1548 и 1554 годами. В записи в кодексе Sinait. gr. 292, выполненной Иеронимом Трагодистом, сказано, что его учителем на Кипре был Константин Флакис (Флангис), автор калофонических произведений, известных по рукописям Ath. Cutl. 427 (конец XVI века) и Lesb. Leim. 240 (XVI век). В последней из указанных рукописей содержится также 4 ранних музыкальных произведения Иеронима Трагодиста - 2 богородична в т. н. политическом метре (πολιτικὸς στίχος - византийский 15-сложник) и 2 херувимских, а также цитата из его трактата (строки 370-372), выписанная др. рукой (Fol. 105v).

Единственная сохранившаяся рукопись, содержащая музыкальный трактат Иеронима Трагодиста и, вероятно, являющаяся автографом (Sinait. gr. 1764. Fol. 5-31, XVI-XVII века), была индентифицирована К. Хёгом во время его поездки в монастырь великомученицы Екатерины на Синае в 1931 году. Позднее О. Странк исследовал этот памятник и опубликовал о нем статью, а в 1990 году Б. Шартау подготовил его критическое издание в серии «Monumenta musicae Byzantinae» (подсерия «Corpus scriptorum de re musica»).

Значение трактата для истории церковной музыки состоит в том, что Иероним Трагодист предпринял попытку создать новый тип нотации для греческого пения своей эпохи, соединяющий в себе западный и византийский элементы. Хотя эта попытка была изолированной и, по-видимому, имела незначительное влияние на позднейшую традицию греческого пения или не имела его вовсе, тем не менее она дает представление об интерпретации византийской нотации в то время.

Этот трактат может также рассматриваться в контексте недавних исследований певческих рукописей (в т. ч. синайских) с элементами полифонии, подобной западной и древнерусской XVI-XVII веков, но записанных с помощью традиционной византийской нотации, и способствовать новой интерпретации истории греческого пения на Крите, Кипре и Синае в XVI-XVII веках. Деятельность Иеронима Трагодиста в Италии свидетельствует об интеллектуальных связях между Востоком и Западом в эпоху позднего Ренессанса. Трактат интересен также тем, что автор стремился уменьшить количество знаков по сравнению со средневизантийской нотацией, закрепить точные временные значения (длительности) и точные значения интервалов за традиционными знаками средневизантийской нотации, ввести систему сольмизации, сравнимую с западной, знаки, соответствующие западным знакам альтерации, приспособить византийскую нотацию для книгопечатания. Эти черты получили развитие спустя более чем 2,5 столетия при введении Нового метода византийской нотации Тремя учителями.

Иероним Трагодист в своей системе нотации использовал интервальные знаки: исон означает повторение звука на той же высоте, присутствует 4 знака для восходящих интервалов (олигон, оксия, кендима и ипсили) и 5 - для нисходящих (аплоапостроф, оксияапостроф, элафонолигон, элафоноксиан и хамили). В отличие от средневизантийской нотации Иероним Трагодист закрепляет за этими знаками неизменяемые звуковысотные значения: например, олигон означает движение вверх на полтона, а оксия - на целый тон (который может быть 2 разновидностей - большой и малый), что полностью соответствует рассуждению Царлино о применении древних музыкальных родов - диатонического, хроматического и энгармонического, введенных на Западе через Боэция. Подобным образом различие между минорной и мажорной терцией определяется с помощью использования кендимы справа от олигона и оксии соответственно.

Каждый интервальный знак соединяется с ритмическим знаком, обозначающим относительное временное значение. Аргон является основной ритмической единицей для медленного мелодического движения, цакизма означает половину его звучания, горгон - дальнейшее ритмическое деление, т. е. четверть длительности аргона. Путем удвоения аргона и горгона соответственно устанавливаются более длинные и более короткие длительности. Ритмические знаки без интервальных знаков означают паузы соответствующих длительностей - особенность, отсутствующая в традиционной средневизантийской нотации. Иероним Трагодист объясняет ритмическую систему с помощью указания параллелей с западной мензуральной нотацией того времени; так, аргон соответствует семибревису, а диаргон - бревису.

Фтора определяется как эквивалент бемолю, а составной знак исолигофторон - диезу. После введения знаков альтерации маюскульная каппа (Κ) определена как теноровый ключ до, маюскульная фи (Θ) - как басовый ключ фа, а маюскульная гамма (Γ) - как дискантовый ключ соль. Трактат завершается диатоническими звукорядами и мелодическими ходами, изложенными в авторской системе Иеронима Трагодиста с параллельной записью в западной нотации. В самом конце трактата (Sinait. gr. 1764. Fol. 30v) выписан последний тропарь пасхального канона прп. Иоанна Дамаскина ̓Ω Πάσχα τὸ μέγα (О Пасха велия), в котором партия тенора, возможно сочиненная самим И. Т., нотирована в его системе, а др. партии - в западной нотолинейной нотации.

Сочинения:

Hieronymos Tragodistes. Über das Erfordernis von Schriftzeichnen für die Musik der Griechen: (Περ χρείας μουσικῆς Γραικῶν χαρακτήρων) / Hrsg. B. Schartau. W., 1990. (MMB. CSRM; 3).

©Православная Энциклопедия