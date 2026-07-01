ИЕРОГЛИФИКА

Иероглифика (иероглифическое письмо) — древнейшая базовая система письма (см. также Иератика , Демотика) в Египте Древнем .

В И. использовалось примерно 800 знаков, из которых около 500 были наиболее употребимыми (при общем репертуаре, превышавшем в эллинистическое и римское время 6 тыс. знаков). Знаки египетской письменности традиционно называют иероглифами (от греч. ίερα — «священный» и γλύφω — «вырезать»,букв. «священный вырезанный (знак))»; собственно египетское название письма — «божественная речь» (mdw ntr — букв. «говорение бога»). В И. использовались три вида знаков-иероглифов: фонограммы, логограммы и так называемые детерминативы; первые включали 26 односогласных знаков, около сотни двусогласных и 40—50 трехсогланых при отсутствии на письме гласных. Иероглифы обычно располагали вертикальными столбцами (сверху вниз) или горизонтальными строками (чаще справа налево); иногда (при наличии рядом с текстом изображений) — их комбинацией; направление чтения — «навстречу» антропоморфным и зооморфным знакам (за исключением так называемого «ретроградного» письма (почти исключительно религиозного содержания), где они, напротив, «смотрят» в конец текста. Иероглифы использовались в монументальных надписях, как правило размещались на стенах храмов и гробниц, статуй, стел; вырезались на камне, дереве, кости, писались на коже и других материалах, преимущественно в религиозном контексте.

Древнейшие ныне известные образцы И. обнаружены в 1998 в гробнице преддинастического царя U-j (район Абидоса, элитарный некрополь Умм эль-Ка’аб, ок. 3250 (?) до н. э.): это знаки на «бирках» из слоновой кости с названием мест производства или доставки в гробницу продуктовых жертв. Они являют собой примитивные по начертанию, но узнаваемые и имеющие фонетическое значение иероглифы. И. стала окончательно выходить из употребления с принятием в Египте христианства; большую роль в этом сыграло закрытие в 391 по указу Феодосия I Великого, императора Византии (которой после падения Западной римской империи стал подчиняться Египет) языческих храмов. Позднейшая известная иероглифическая надпись, обнаруженная на о-ве Филэ, датирована 394 н. э.

Египтяне воспринимали письмо не только как род практического, но и как сакральное действо, и приписывали иероглифам действенную магическую силу (защитную или вредоносную). И., несомненно, была также родом изобразительного искусства, и ее применение подчинялось законам не только грамматики, но и эстетики. См. также Шампольон , Гораполлон .

Лит: Коростовцев М. А. Введение в египетскую филологию. М., 1963; Его же. Писцы Древнего Египта / Под ред. А. С. Четверухина. 2-е изд. СПб., 2001; Н. С. Петровский. Египетский язык. Введение в иероглифику, лексику и очерк грамматики среднеегипетского языка. Л., 1958; AllenJ. P. Middle Egyptian. An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs. Cambridge, 2000; Gardiner A. H. Egyptian Grammar. Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs. 3rd ed. Oxford, 1957; Ikram S. Ancient Egypt. An Introduction. Cambridge, 2009; Ray J. D. The Emergence of Writing in Egypt // World Archaeology. 1986. 17—3.