ИЕРЕМИЯ На чтение: 1 минута

Один из четырёх ветхозаветных великих пророков .

Про­ро­че­ст­ва И., а так­же све­де­ния о его жиз­ни со­дер­жат­ся в вет­хо­за­вет­ной Кни­ге про­ро­ка Ие­ре­мии. Ро­дом из Ана­фо­фа, го­ро­да в зем­ле ко­ле­на Ве­ниа­ми­но­ва; про­ис­хо­дил из свя­щен­ни­че­ско­го ро­да Эвиа­та­ро­ва, сын Хел­ки­ин. На­ча­ло про­ро­че­ско­го слу­же­ния И. да­ти­ру­ет­ся ок. 626. И. – сви­де­тель ре­лиг. ре­форм иу­дей­ско­го ца­ря Ио­сии и па­де­ния Ас­си­рий­ской им­пе­рии и Иу­деи пе­ред на­би­рав­шим мощь Но­во­ва­ви­лон­ским цар­ст­вом (626–538 до н. э.); пе­ре­жил оса­ду и па­де­ние Ие­ру­са­ли­ма (Иер. 37:15–38:28), но в плен уг­нан не был (Иер. 40:2–6). По всей ви­ди­мо­сти, умер в Егип­те, уве­дён­ный ту­да груп­пой ев­ре­ев, ис­кав­ших убе­жи­ща в Егип­те по­сле убий­ст­ва ва­ви­лон­ско­го на­ме­ст­ни­ка Иу­деи.

Всю жизнь И. на­хо­дил­ся в кон­флик­те с ца­ря­ми и при­двор­ны­ми, со свя­щен­ни­ка­ми ие­ру­са­лим­ско­го хра­ма и лже­про­ро­ка­ми. Он об­ви­нял их в не­со­блю­де­нии за­по­ве­дей Бо­га Из­раи­ле­ва, при­вед­ших к раз­вра­ще­нию на­ро­да и ва­ви­лон­ско­му пле­ну. Плен же, по мне­нию И., дол­жен был стать очи­ще­ни­ем и на­ча­лом по­кая­ния Из­раи­ля. Со­глас­но сло­вам И., пе­ред раз­ру­ше­ни­ем Ие­ру­са­ли­ма в го­ро­де не ос­та­лось не­вин­ных лю­дей. Да­же са­мо­го И. Бог за­ста­вил ка­ять­ся за его не­ве­рие и ро­пот. Центр. ме­сто в про­по­ве­ди И. за­ни­ма­ет по­ня­тие «Сло­во Бо­жие», об­ла­даю­щее ог­ром­ной со­зи­да­тель­ной, но так­же и раз­ру­ши­тель­ной си­лой, уче­ние о тя­жё­лых по­след­ст­ви­ях гре­ха и спа­си­тель­ной си­ле ми­ло­сти Бо­жи­ей.

Ав­тор­ст­ву И. тра­ди­ци­он­но при­пи­сы­ва­ет­ся Плач Ие­ре­мии – вет­хо­за­вет­ный по­этич. текст, в ко­то­ром оп­ла­ки­ва­ет­ся раз­ру­ше­ние Ие­ру­са­ли­ма.

День па­мя­ти И. в вост. Церк­ви – 1(14) мая.