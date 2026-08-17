ИДЖМА

ИДЖМА - единодушное мнение авторитетов в области шариата.

Один из ис­точ­ни­ков му­суль­ман­ско­го пра­ва. Раз­ли­ча­ют три ка­те­го­рии Иджмы: при­ня­тое при глас­ном об­су­ж­де­нии (кау­ли); вы­ве­ден­ное из дей­ст­вий при сход­ных об­стоя­тель­ст­вах (ама­ли); при­ня­тое без воз­ра­же­ний мне­ние од­но­го муд­жта­хи­да (су­ку­ти).

По­яв­ле­ние Иджмы в ис­ла­ме свя­зы­ва­ют с дея­тель­но­стью се­ми пра­во­ве­дов Ме­ди­ны во второй половине VII века. Основные ре­ли­ги­оз­но-пра­во­вые шко­лы сун­нит­ско­го ис­ла­ма тол­ку­ют Иджму по-раз­но­му. Ха­на­фи­ты при­зна­ют Иджму тех спод­виж­ни­ков Му­хам­ме­да (ас­ха­бов), чьи ха­ди­сы они счи­та­ют дос­то­вер­ны­ми, а так­же две пер­вые ка­те­го­рии Иджмы ме­ст­ных муд­жта­хи­дов, ма­ли­ки­ты - пер­вые две ка­те­го­рии Иджмы ме­дин­ских муд­жта­хи­дов. С ни­ми со­глас­ны ша­фии­ты, ви­дя­щие в Иджме лишь до­пол­не­ние к Ко­ра­ну и Сун­не. Хан­ба­ли­ты при­ни­ма­ют все три ка­те­го­рии Иджмы, но у ме­дин­ских муд­жта­хи­дов.

С эпо­хи Сред­не­ве­ко­вья Иджма ос­та­ёт­ся сред­ст­вом раз­ви­тия фик­ха на ос­нове ид­жти­ха­да, при­спо­соб­ле­ния норм Ко­ра­на и Сун­ны к ме­няю­щим­ся ус­ло­ви­ям современного об­ще­ст­ва.

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