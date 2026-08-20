ИДРИСИ АБУ АБДАЛЛАХ МУХАММАД ИБН МУХАММАД
ИДРИСИ АБУ АБДАЛЛАХ МУХАММАД ИБН МУХАММАД - арабский географ, картограф и путешественник.
Из рода Идрисидов. Учился в Кордове, жил в Марракеше и Константине (Алжир), путешествовал по Португалии, Франции, Англии, Малой Азии. В конце 1130-х или начале 1140-х годов переехал в Палермо и служил советником у сицилийского короля Рожера II. По его заданию создал в виде серебряного плоскошария карту известной в XII веке части мира. Изготовил также карту мира на бумаге, состоявшую из 70 карт (разделил землю на 7 климатов по широте; каждому климату посвятил 10 карт, разделявших его по долготе).
Карты были описаны и прокомментированы в фундаментальном труде «Нузхат аль-муштак фи ихтирак аль-афак» («Развлечение тоскующего о странствии по областям»), завершённом в 1154 году (др. название «Китаб ар-Руджари» - «Книга Рожера»). Позднее Идриси подготовил сокращенную редакцию этого труда - «Рауд аль-унс ва нузхат ан-нафс» («Сад приязни и развлечения души»), которая именуется также «Малый Идриси». Плоскошарие Идриси было утрачено, карты и описывающий их труд сохранились и широко использовались европейскими мореплавателями и путешественниками в течение нескольких веков.
Сочинения Идриси, являющиеся важным источником по истории и исторической географии Европы и Африки, основаны на личных наблюдениях автора, на сообщениях купцов, моряков, паломников и агентов Рожера II. При их подготовке широко использовались также сведения, содержавшиеся в трудах древнегреческих и средневековых арабских географов (Птолемей, Ибн Хордадбех, Якуби, Масуди и др.). Наиболее значимы приводимые Идриси сведения о Северной Африке, Пиренейском полуострове, Сицилии, областях Италии, Франции, Шотландии, Ирландии, западной части Германии, Византии (Малой Азии и Балканском полуострове). Среди др. произведений Идриси - фармацевтический словарь «Китаб аль-адвия аль-муфрада» («Книга простых лекарств»).
Издания:
Al-Idrisi. Opus geographicum sive «Liber ad eorum delectationem qui terras peragrare studeant» / Consilio E. Cerulli a. o. 2nd ed. Neapoli; Romae, 1970–1987. Vol. 1–6;
Коновалова И. Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы: текст, перевод, комментарий. М., 2006.
Иллюстрация:
«Круглая карта мира» Идриси. Архив БРЭ.