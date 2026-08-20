ИДРИСИ АБУ АБДАЛЛАХ МУХАММАД ИБН МУХАММАД

ИДРИСИ АБУ АБДАЛЛАХ МУХАММАД ИБН МУХАММАД - арабский географ, картограф и путешественник.

Из ро­да Ид­ри­си­дов . Учил­ся в Кор­до­ве, жил в Мар­ра­ке­ше и Кон­стан­ти­не (Ал­жир), пу­те­ше­ст­во­вал по Пор­ту­га­лии, Фран­ции, Анг­лии, Ма­лой Азии. В конце 1130-х или начале 1140-х годов пе­ре­ехал в Па­лер­мо и слу­жил со­вет­ни­ком у си­ци­лий­ско­го ко­ро­ля Ро­же­ра II. По его за­да­нию соз­дал в ви­де се­реб­ря­но­го плос­ко­ша­рия кар­ту из­вест­ной в XII веке час­ти ми­ра. Из­го­то­вил так­же кар­ту ми­ра на бу­ма­ге, со­сто­яв­шую из 70 карт (раз­де­лил зем­лю на 7 кли­ма­тов по ши­ро­те; ка­ж­до­му кли­ма­ту по­свя­тил 10 карт, раз­де­ляв­ших его по дол­го­те).

Кар­ты бы­ли опи­са­ны и про­ком­мен­ти­ро­ва­ны в фун­даментальном тру­де «Нуз­хат аль-муш­так фи их­ти­рак аль-афак» («Раз­вле­че­ние тос­кую­ще­го о стран­ст­вии по об­лас­тям»), за­вер­шён­ном в 1154 году (др. название «Ки­таб ар-Руд­жа­ри» - «Кни­га Ро­же­ра»). Позд­нее Идриси под­го­то­вил сокращенную ре­дак­цию это­го тру­да - «Ра­уд аль-унс ва нуз­хат ан-нафс» («Сад при­яз­ни и раз­вле­че­ния ду­ши»), ко­то­рая име­ну­ет­ся так­же «Ма­лый Ид­ри­си». Пло­с­ко­ша­рие Идриси бы­ло ут­ра­че­но, кар­ты и опи­сы­ваю­щий их труд со­хра­ни­лись и ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лись ев­ропейскими мо­ре­пла­ва­те­ля­ми и пу­те­ше­ст­вен­ни­ка­ми в те­че­ние не­сколь­ких ве­ков.

Со­чи­не­ния Идриси, яв­ляю­щие­ся важ­ным ис­точ­ни­ком по ис­то­рии и ис­то­рической гео­гра­фии Ев­ро­пы и Аф­ри­ки, ос­но­ва­ны на лич­ных на­блю­де­ни­ях ав­то­ра, на со­об­ще­ни­ях куп­цов, мо­ря­ков, па­лом­ни­ков и аген­тов Ро­же­ра II. При их под­го­тов­ке ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лись так­же све­де­ния, со­дер­жав­шие­ся в тру­дах древнегреческих и средневековых арабских гео­гра­фов ( Пто­ле­мей , Ибн Хор­дад­бех, Яку­би, Ма­су­ди и др.). Наи­бо­лее зна­чи­мы при­во­ди­мые Идриси све­де­ния о Северной Аф­ри­ке, Пи­ре­ней­ском полуострове, Си­ци­лии, об­лас­тях Ита­лии, Фран­ции, Шот­лан­дии, Ир­лан­дии, западной час­ти Гер­ма­нии, Ви­зан­тии (Ма­лой Азии и Бал­кан­ском полуострове). Сре­ди др. про­из­ве­де­ний Идриси - фар­ма­цев­тический сло­варь «Ки­таб аль-ад­вия аль-муф­ра­да» («Кни­га про­стых ле­карств»).

Издания:

Al-Idrisi. Opus geographicum sive «Liber ad eorum delectationem qui terras peragrare studeant» / Consilio E. Cerulli a. o. 2nd ed. Nea­poli; Romae, 1970–1987. Vol. 1–6;

Ко­но­ва­ло­ва И. Г. Ал-Ид­ри­си о стра­нах и на­ро­дах Вос­точ­ной Ев­ро­пы: текст, пе­ре­вод, ком­мен­та­рий. М., 2006.

Иллюстрация:

«Круг­лая кар­та ми­ра» Ид­ри­си. Архив БРЭ.