ИДНАКАР, МУЗЕЙ

Историко-культурный музей-заповедник Удмуртской Республики « Иднакар ».

На данный момент в музее представлено две постоянные экспозоции: «Городище Иднакар - IX-XIII веков н.э.» и экспозиция «Природа Севера Удмуртии».

В 1997 году в музее-заповеднике «Иднакар» была начата большая работа по созданию экспозиции «Городище Иднакар IX-XIII века». Авторами тематико-экспозиционного плана стали д.и.н. Иванова Маргарита Григорьевна и доктор исторических наук - Останина Таисия Ивановна. Исполнителем выступил коллектив художников под руководством Дерягина Владимира Николаевича. Основной задачей экспозиции было всестороннее ознакомление посетителей музея с жизнью городища Иднакар. В качестве основы были приняты материалы многолетних археологических исследований городища М.Г. Ивановой, доктора исторических наук, профессора, известного удмуртского археолога.

Структура экспозиции подчиняется строгой логике. В экспозиции представлены следующие разделы - земледелие и скотоводство - охота и рыболовство - косторезное искусство - домостроительство и деревообработка - ткачество и изготовление одежды - ювелирное искусство - черная металлургия и кузнечное мастерство - средневековое оружие, оборонительные сооружения и военное дело - средневековая керамика - духовная культура и досуг жителей городища Иднакар.

При создании экспозиции применялись необычные художественные и декоративные приемы. Использование большого количества искусственно состаренного дерева и элементов резьбы создают в экспозиции атмосферу средневекового поселения. Яркой демонстрацией возможностей исторического моделирования является диорама «Городище Иднакар в эпоху расцвета».

Подобно распахнутому окну, диорама открывает вид на городище и окрестности, а комбинирование объема и тщательно прописанного фона создает потрясающее ощущение реальности. Музейные комплексы «Средневековое жилище» и «Металлургический комплекс» наглядно демонстрируют гостям музея быт древних жителей Иднакара и высокий уровень развития кузнечного ремесла.

Экспозиция, открытая в июле 1999 года во время Международного полевого симпозиума, остается современной и по сей день. Презентация экспозиции «Природа Севера Удмуртии» прошла 23 декабря 2003 года. Авторами проекта являются Дерягин В.Н. и Касимов М.Х. При разработке концепции экспозиции были использованы исследования доктора биологических наук Туганаева В.В., кандидата биологических наук Туганаева А.В. (Уд.ГУ), доктора исторических наук Ивановой М. Г., доктора исторических наук Куликова К.И. (Удм.ИИЯЛ УрО РАН), кандидата биологических наук Артамоновой З.В. (ГГПИ им. В.Г. Короленко). Экспозиция включает в себя несколько разделов - геологическое строение, растительный мир (культурные злаки, технические растения, лекарственные и магические травы), животный мир, насекомые. Большинство данных связано со взаимодействием человека и природы, которое в древности отличалось от современного отношения человека к окружающему миру. При проведении экскурсий и мероприятий используются мифы , сказки и легенды удмуртского народа, этнографические данные, посвященные земледельческим и охотничьим обрядам. Чучела, представленные в экспозиции, изготовлены художником - таксидермистом Национального музея Удмуртской Республики им. К. Герда Евсеевым С.Н. Привлекают внимание гербарии, образцы различных пород дерева. Достоин внимания гобелен, изготовленный из льняных нитей, которые были окрашены по старинным рецептам с помощью природных красителей. Сотрудниками музея «Иднакар» разработано большое количество мероприятий, посвященных природе. Познавательно-развлекательные игры «Тайны зеленого леса», «Птичий базар», «Динотопия», «Первые вестники весны», «В гости к Травознаю», «Живая лестница», «Робинзонада», курс лекций «Летопись Земли» Центральное место в отделе природы занимает диорама, в верхней части которой известная глазовчанам гора Солдырь, где чётко представлено интересное с географической точки зрения геоморфологическое образование с асимметричными склонами под красивым названием - куэста.

Иллюстрации:

Историко-культурный музей-заповедник Удмуртской Республики «Иднакар».