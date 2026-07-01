ИДАМ
ИДАМ - в буддизме ваджраяны, а также в тантрической практике - божество, выступающее объектом внутреннего медитативного сосредоточения практикующего.
По своему значению идам равноценны буддам, потому самоотождествление созерцающего с идам является действенным способом достижения состояния пробуждённого сознания (бодхи). Идамы разделяются на мужские и женские, а также на «спокойные» (тибетский zhi-ba, санскрит ça̅nta), «спокойно-гневные» (тибетский zhi- khro), «гневные» (тибетский khro-bo, санскрит krodha), чем обусловлены также особенности их иконографии. Отличительной иконографической особенностью «гневных» идам является корона (диадема) из 5 черепов, символизирующих 5 побеждаемых «ядов»-клешей (тибетский gdug, nyon-mongs, санскрит kleça): неведение, ревность, страсть, зависть, гнев. В Тибете распространена практика персонализации идам, выступающих покровителями отдельных школ, монастырей, мирян и лам.