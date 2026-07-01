ИДАМ

ИДАМ - в буддизме ваджраяны , а также в тантрической практике - божество, выступающее объектом внутреннего медитативного сосредоточения практикующего.

По сво­ему зна­че­нию идам рав­но­цен­ны буд­дам, по­то­му са­мо­ото­жде­ст­в­ле­ние со­зер­цаю­ще­го с идам яв­ля­ет­ся дей­ст­вен­ным спо­со­бом дос­ти­же­ния со­стоя­ния про­буж­дён­но­го соз­на­ния (бод­хи). Идамы раз­де­ля­ют­ся на муж­ские и жен­ские, а так­же на «спо­кой­ные» (ти­бетский zhi-ba, санскрит ça̅nta), «спо­кой­но-гнев­ные» (ти­бетский zhi- khro), «гнев­ные» (ти­бетский khro-bo, санскрит krodha), чем обу­слов­ле­ны так­же осо­бен­но­сти их ико­но­гра­фии . От­ли­чительной ико­но­гра­фической осо­бен­но­стью «гнев­ных» идам яв­ля­ет­ся ко­ро­на (диа­де­ма) из 5 че­ре­пов, сим­во­ли­зи­рую­щих 5 по­бе­ж­дае­мых «ядов»-кле­шей (ти­бетский gdug, nyon-mongs, санскрит kleça): не­ве­де­ние, рев­ность, страсть, за­висть, гнев. В Ти­бе­те рас­про­стра­не­на прак­ти­ка пер­со­на­ли­за­ции идам, вы­сту­паю­щих по­кро­ви­те­ля­ми отдельных школ, мо­на­сты­рей, ми­рян и лам.

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