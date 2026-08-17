ИДАЛЬГО-И-КОСТИЛЬЯ МИГЕЛЬ
ИДАЛЬГО-И-КОСТИЛЬЯ МИГЕЛЬ ГРЕГОРИО АНТОНИО ИГНАСИО - руководитель народного восстания 1810-1811 годов, национальный герой Мексики.
Из семьи управляющего асьендой. Окончил духовное училище Сан-Николас в Вальядолиде (ныне Морелия). В 1778 году рукоположен в священники. С 1783 года преподаватель училища Сан-Николас, с 1787 года (по др. данным, с 1790 год) его ректор. В 1792 году за распространение идей французских просветителей переведён в приходские священники, в 1800 году привлекался к суду инквизиции за вольнодумство и чтение запрещённых книг. В 1802 году назначен священником прихода в город Долорес, где развернул активную хозяйственную деятельность, организовал несколько мастерских и мануфактур.
В 1810 году принял участие в заговоре против испанских властей. После раскрытия заговора колониальной администрацией 16.09.1810 года обратился к жителям города Долорес с призывом начать борьбу за независимость Мексики и возврат земель, отнятых испанскими завоевателями. Этот призыв, положивший начало освободительной борьбе мексиканцев, вошёл в историю под названием «Клич Долорес» (16 сентября отмечается в Мексике как День независимости). 30.10.1810 год состоявшая из крестьян-индейцев и рабочих рудников 80-тысячная армия под команд. Идальго-и-Костилья одержала победу над испанскими войсками при Монте-де-лас-Крусес. Захватив город Гвадалахара, Идальго-и-Костилья в ноябре - декабре 1810 года издал декреты об освобождении рабов, отмене подушной подати и возвращении индейцам отнятых колонизаторами земель.
Он опубликовал также воззвание «Ко всем жителям Америки» и обращение «К американской нации», в которых призвал креолов с оружием в руках добиться независимости Мексики. Радикализм преобразований, проводившихся Идальго-и-Костилья, напугал многих его сторонников, которые начали переходить на сторону испанцев. В декабре 1810 года инквизиция объявила Идальго-и-Костилья еретиком. 17.01.1811 года близ моста Кальдерон испанские войска разбили основные силы восставших. Идальго-и-Костилья попытался бежать в США, но 21.03.1811 года был схвачен и 31 июля расстрелян. Остатки армии Идальго-и-Костилья возглавил его ученик Х. Морелос-и-Павон, продолживший борьбу за независимость Мексики.