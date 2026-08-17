ИДАЛЬГО-И-КОСТИЛЬЯ МИГЕЛЬ

ИДАЛЬГО-И-КОСТИЛЬЯ МИГЕЛЬ ГРЕГОРИО АНТОНИО ИГНАСИО - руководитель народного восстания 1810-1811 годов, национальный герой Мексики.

Из се­мьи управ­ляю­ще­го ась­ен­дой . Окон­чил ду­хов­ное училище Сан-Ни­ко­лас в Валь­я­до­ли­де (ны­не Мо­ре­лия). В 1778 году ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки. С 1783 года пре­по­да­ва­тель училища Сан-Ни­ко­лас, с 1787 года (по др. дан­ным, с 1790 год) его рек­тор. В 1792 году за рас­про­стра­не­ние идей французских про­све­ти­те­лей пе­ре­ве­дён в при­ход­ские свя­щен­ни­ки, в 1800 году при­вле­кал­ся к су­ду ин­кви­зи­ции за воль­но­дум­ст­во и чте­ние за­пре­щён­ных книг. В 1802 году на­зна­чен свя­щен­ни­ком при­хо­да в город До­ло­рес, где раз­вер­нул ак­тив­ную хо­зяйственную дея­тель­ность, ор­га­ни­зо­вал несколько мас­тер­ских и ма­ну­фак­тур.

В 1810 году при­нял уча­стие в за­го­во­ре про­тив испанских вла­стей. По­сле рас­кры­тия за­го­во­ра ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей 16.09.1810 года об­ра­тил­ся к жи­те­лям города До­ло­рес с при­зы­вом на­чать борь­бу за не­за­ви­си­мость Мек­си­ки и воз­врат зе­мель, от­ня­тых испанскими за­вое­ва­те­ля­ми. Этот при­зыв, по­ло­жив­ший на­ча­ло ос­во­бо­дительной борь­бе мек­си­кан­цев, во­шёл в ис­то­рию под названием «Клич До­ло­рес» (16 сентября от­ме­ча­ет­ся в Мек­си­ке как День не­за­ви­си­мо­сти). 30.10.1810 год со­сто­яв­шая из кре­сть­ян-ин­дей­цев и ра­бо­чих руд­ни­ков 80-ты­сяч­ная ар­мия под ко­манд. Идальго-и-Костилья одер­жа­ла по­бе­ду над испанскими вой­ска­ми при Мон­те-де-лас-Кру­сес. За­хва­тив город Гва­да­ла­ха­ра, Идальго-и-Костилья в но­ябре - декабре 1810 года из­дал дек­ре­ты об ос­во­бо­ж­де­нии ра­бов, от­ме­не по­душ­ной по­да­ти и воз­вра­ще­нии ин­дей­цам от­ня­тых ко­ло­ни­за­то­ра­ми зе­мель.

Он опуб­ли­ко­вал так­же воз­зва­ние «Ко всем жи­те­лям Аме­ри­ки» и об­ра­ще­ние «К аме­ри­кан­ской на­ции», в ко­то­рых при­звал кре­о­лов с ору­жи­ем в ру­ках до­бить­ся не­за­ви­си­мо­сти Мек­си­ки. Ра­ди­ка­лизм пре­об­ра­зо­ва­ний, про­во­див­ших­ся Идальго-и-Костилья, на­пу­гал мно­гих его сто­рон­ни­ков, ко­то­рые на­ча­ли пе­ре­хо­дить на сто­ро­ну ис­пан­цев. В декабре 1810 года ин­кви­зи­ция объ­я­ви­ла Идальго-и-Костилья ере­ти­ком. 17.01.1811 года близ мос­та Каль­де­рон испанские вой­ска раз­би­ли основные си­лы вос­став­ших. Идальго-и-Костилья попы­тал­ся бе­жать в США, но 21.03.1811 года был схва­чен и 31 ию­ля рас­стре­лян. Ос­тат­ки ар­мии Идальго-и-Костилья воз­гла­вил его уче­ник Х. Мо­ре­лос-и-Па­вон, про­дол­жив­ший борь­бу за не­за­ви­си­мость Мек­си­ки.