ИБРЕСИНСКИЙ МУЗЕЙ

Ибресинский этнографический музей под открытым небом образовался 24 июня 1980, к 60-летию образования ЧАССР.

Это первый этнопарк в Чувашской республике. Создавался он усилиями энтузиастов на общественных началах. Занимаемая площадь музея около 1,5 га. В основу его организации положен принцип создания этнографических экспозиций, показывающих в исторической последовательности образцы подлинных построек, предметы домашнего быта, народного творчества.

Музейный комплекс включает в себя крестьянские усадьбы конца XIX - начала ХХ века, ветряную мельницу, двухэтажный амбар, этнографический зал с предметами народного декоративно-прикладного искусства , чувашского национального костюма, утвари, орудий труда, интерьерами чувашской избы середины ХХ века, с традиционными ремесленными занятиями. К услугам посетителей также картинная галерея, которая предлагает документально-иллюстративные, этнографические, художественные экспозиции из собственных фондов и передвижные выставки из других музеев республики. В отделе краеведения можно ознакомиться с материалами об участниках ВОВ , об истории Ибресинской летной школы, где во время войны после тяжелого ранения восстанавливал свои навыки легендарный летчик Герой Советского Союза А. П. Маресьев . Имеется галерея портретов участников Великой Отечественной войны и ветеранов труда Ибресинского района, написанные знаменитыми художниками Чувашии. В музее имеется более 5000 подлинных музейных предметов.

Иллюстрации:

Ибресинский этнографический музей под открытым небом.