ИБРЕСИНСКИЙ МУЗЕЙ
Ибресинский этнографический музей под открытым небом образовался 24 июня 1980, к 60-летию образования ЧАССР.
Это первый этнопарк в Чувашской республике. Создавался он усилиями энтузиастов на общественных началах. Занимаемая площадь музея около 1,5 га. В основу его организации положен принцип создания этнографических экспозиций, показывающих в исторической последовательности образцы подлинных построек, предметы домашнего быта, народного творчества.
Музейный комплекс включает в себя крестьянские усадьбы конца XIX - начала ХХ века, ветряную мельницу, двухэтажный амбар, этнографический зал с предметами народного декоративно-прикладного искусства, чувашского национального костюма, утвари, орудий труда, интерьерами чувашской избы середины ХХ века, с традиционными ремесленными занятиями. К услугам посетителей также картинная галерея, которая предлагает документально-иллюстративные, этнографические, художественные экспозиции из собственных фондов и передвижные выставки из других музеев республики. В отделе краеведения можно ознакомиться с материалами об участниках ВОВ, об истории Ибресинской летной школы, где во время войны после тяжелого ранения восстанавливал свои навыки легендарный летчик Герой Советского Союза А. П. Маресьев. Имеется галерея портретов участников Великой Отечественной войны и ветеранов труда Ибресинского района, написанные знаменитыми художниками Чувашии. В музее имеется более 5000 подлинных музейных предметов.
Иллюстрации:
Ибресинский этнографический музей под открытым небом.