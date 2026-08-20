ИБРАХИМ-ПАША ПАРГАЛЫ

Ибрахим-паша Паргалы (ок. 1493, Парга, Эпир — 15.03.1536, Стамбул) — османский государственный деятель.

Выходец из янычар : по наиболее достоверной версии, получив дворцовое образование, находился на службе у Сулеймана I в бытность его бейлербеем Манисы, а после восшествия его на престол (1520) получил камергерскую должность хасс-ода-башы. В июне 1523 назначен бейлербеем Румелии и садразамом (беспрецедентный в истории Османской империи пример перевода придворного чина на высшую государственную должность). Пользовался особым покровительством матери султана , валиде Хафсы, в мае 1524 женился на его сестре Хатидже. В 1526 — сардар при завоевании Венгрии, командовал при Мохаче . В 1527 подавлял антиосманские восстания в Анатолии . В 1529 руководил взятием Буды и осадой Вены, в 1532—1533 — начальствовал в 3-м венгерском походе, вел переговоры с посольством Габсбургов . С 1534 сопровождал падишаха в походе на Иран (см. Ирано-османские войны ), обозначившем пик его могущества как «местоблюстителя султаната». В январе 1536 от имени Сулеймана заключил с Францией договор о капитуляциях , но уже в марте был задушен в собственных покоях дворца Топкапы (среди возможных причин — чрезмерное властолюбие и расточительность, обвинения в нечестии, интриги Хатидже или Хуррем-султан ).