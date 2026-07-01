ИБРАХИМ-ПАША

Ибрахим-паша (в рус. документах Ибрагим-паша) (1786 или 1789, Кавала, ныне в Сев. Греции — 10.11.1848, Каир) — египетский государственный деятель.

Сын (предположительно приемный) Мухаммада Али , вместе с которым прибыл в Каир в 1805. В 1807—1812 — дефтердар (глава финансового ведомства) Египетского эялета . После замирения Верхнего Египта с уничтожением княжеств, созданных беглыми мамлюками в Нубии , стал наместником этих областей с титулом паши (1812—1816). В 1816—1841 — главнокомандующий всеми сухопутными и морскими силами эялета. Руководил экспедицией в Аравию (1816—1818), увенчавшейся сокрушением 1-го эмирата Саудидов , и походами на племена Дарфура и Сеннара , закончившимися установлением контроля египтян над Суданом (1820—1822). В августе 1824, во главе египетского флота и последовавшего десанта на Пелопоннес, действовавшего до 1827 (когда поражение в Наваринском сражении заставило его эвакуироваться), приложил все усилия к подавлению Греческой национально-освободительной революции 1821—1829 .

По возвращении в Египет продолжил реорганизацию вооруженных сил по французскому образцу и при помощи инструкторов-французов, в преддверии Египетского кризиса 1831 , когда он внезапным ударом овладел к ноябрю Газой, Яффой, Хайфой. В мае 1832, после 2-х штурмов, И.-п. захватил Акку, предварительно разгромив подразделения бейлербея Алеппо Осман-паши, а затем взял Дамаск; победы над османскими армиями при Хомсе и Бейлане отдали в его руки весь Сиро-Ливанский регион. В декабре, продвинувшись вглубь Анатолии , он наголову разбил превосходящие силы сераскера Мехмеда Решид-паши при Конье , но его стремительное наступление на Стамбул остановил Мухаммад Али, что создало благоприятные условия для Экспедиции русского флота в Босфор и заключения Ункяр-Искелессийского договора 1833 .

После Кютахийского мира И.-п. управлял от имени своего приемного отца Сирией , Палестиной и Киликией , где приступил к преобразованиям, нацеленным на европеизацию и централизацию управления в интересах египетского вали . Его фискальная политика спровоцировала восстание 1834, подавленное им с большой жестокостью. В ходе Египетского кризиса 1839 , несмотря на разгром османских сил армией И.-п. при Нисибине в июле, вмешательство Великобритании, Австрии, Пруссии и России и антиегипетское восстание в сирийских областях вынудили Мухаммада Али отозвать войска из Сирии. После неудачной битвы при Калет-Мейдане И.-п. успешно вывел своих солдат из Дамаска (декабрь 1840), а после заключения мира с Портой, удалился в свое имение под Айн-Шамсом (древний Гелиополь ), где с 1841 занялся разведением хлопка и оливы, но в 1844 Мухаммад Али сделал его своим соправителем. В 1847 И.-п. фактически взял в руки бразды правления, и, хотя его права как наследственного вали в июне 1848 подтвердил Абдул-Меджид , он не пережил отца.

Лит.: Barrault E., Cadalvéne E. de. Histoire de la guerre de Mèhèmed-Ali contre la Porte ottomane (1831—1833). Paris, 1837; Barrault E., Cadalvene E. de. Deux annе`es de l’histoire de l’Orient (1839—1849). Paris, 1840; Crabites P. Ibrahim of Egypt. London, 1935; Enkiri G. Ibrahim Pacha (1789—1848). Le Caire, 1948; Perrier F. La Syrie sous le gouvernement de Mèhе`med-Ali jusqu’en 1840. Paris, 1842; Rustum A. S. The Royal Archives of Egypt and the Disturbances in Palestine, 1834. Beirut, 1938; ар-Рафии А.-Р. Тарих ал-харакат ал-каумийа. Дж. 3. Каир, 1949.