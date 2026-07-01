ИБРАГИМОВ ГАЛИМДЖАН ГИРФАНОВИЧ
ИБРАГИМОВ ГАЛИМДЖАН ГИРФАНОВИЧ - татарский писатель, филолог, историк.
Из семьи муллы. Учился в медресе в Оренбурге (1898-1905 год), в медресе «Галия» в Уфе (1906-1909 годы; преподавал там же в 1915-1917 годах). Участвовал в революционном движении, в 1913 году был арестован. После Октябрьской революции 1917 года один из организаторов и редактор ряда татарских журналов. С 1925 года председатель Академического центра при Наркомпросе Татарской АССР. Последние годы жизни провёл в Крыму, где в 1938 году был арестован по обвинению в антисоветской деятельности. Переведён в Казань, где умер в тюремной больнице. Реабилитирован посмертно.
Печатался с 1907 года [рассказ «Изгнание из медресе шакирда Закия» («Зəки шəкертнең мəдрəсəдəн куылуы») и др.]. Ибрагимов - один из основоположников татарской реалистической литературы, автор первого татарского психологического романа «Молодые сердца» («Яшь йөрəклəр», 1912 год, русский перевод 1980 год) на тему конфликта отцов и детей. Роман «Наши дни» («Безнең көннэр», опубликован в 1919 году, 2-я редакция - 1934 год, русский перевод 1962 год) - панорама жизни татарского общества в период революционных потрясений. Теме Гражданской войны посвящены драма «Новые люди» («Яңа кешелəр», 1920 год), повесть «Красные цветы» («Кызыл чəчəклчəр», 1921 год, русский перевод 1986 год).
Среди др. произведений: романы «Дочь степи» («Казакъ кызы», 1924 год), «Глубокие корни» («Тирəн тамырлар», 1928 год); многочисленные рассказы и повести, из которых выделяется рассказ «Чубарый» («Алмачуар», 1922 год) - яркий психологический портрет крестьянского мальчика. Автор трудов по лингвистике («Татарская грамматика», 1911 год), литературоведению («Каноны литературы», 1916 год), истории («Из истории движения татарских студентов», 1922 год), публицистических статей.
Именем Ибрагимова назван Институт языка, литературы и искусства в Казани. Дом-музей Ибрагимова открыт в 1987 году в его родной деревне.