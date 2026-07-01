ИБРАГИМОВ ГАЛИМДЖАН ГИРФАНОВИЧ

ИБРАГИМОВ ГАЛИМДЖАН ГИРФАНОВИЧ - татарский пи­са­тель, фи­ло­лог, ис­то­рик.

Из се­мьи мул­лы. Учил­ся в мед­ре­се в Орен­бур­ге (1898-1905 год), в мед­ре­се «Га­лия» в Уфе (1906-1909 годы; пре­по­да­вал там же в 1915-1917 годах). Уча­ст­во­вал в ре­во­люционном дви­же­нии, в 1913 году был аре­сто­ван. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года один из ор­га­ни­за­то­ров и редактор ря­да татарских жур­на­лов. С 1925 года председатель Ака­де­мического цен­тра при Нар­ком­про­се Татарской АССР. По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в Кры­му, где в 1938 году был аре­сто­ван по об­ви­не­нию в ан­ти­со­вет­ской дея­тель­но­сти. Пе­ре­ве­дён в Ка­зань, где умер в тю­рем­ной боль­ни­це. Реа­би­ли­ти­ро­ван по­смерт­но.

Пе­ча­тал­ся с 1907 года [рас­сказ «Из­гна­ние из мед­ре­се ша­кир­да За­кия» («Зə­ки шə­керт­нең мəд­рə­сə­дəн куы­луы») и др.]. Ибрагимов - один из ос­ново­по­лож­ни­ков татарской реа­ли­стической литературы, ав­тор пер­во­го татарского пси­хо­ло­гического ро­ма­на «Мо­ло­дые серд­ца» («Яшь йөрəк­лəр», 1912 год, русский перевод 1980 год) на те­му кон­флик­та от­цов и де­тей. Ро­ман «На­ши дни» («Без­нең көн­нэр», опубликован в 1919 году, 2-я редакция - 1934 год, русский перевод 1962 год) - па­но­ра­ма жиз­ни татарского об­ще­ст­ва в пе­ри­од ре­во­люционных по­тря­се­ний. Те­ме Гражданской вой­ны по­свя­ще­ны дра­ма «Но­вые лю­ди» («Яңа ке­ше­лəр», 1920 год), по­весть «Крас­ные цве­ты» («Кы­зыл чə­чəкл­чəр», 1921 год, русский перевод 1986 год).

Сре­ди др. про­из­ве­де­ний: ро­ма­ны «Дочь сте­пи» («Ка­закъ кы­зы», 1924 год), «Глу­бо­кие кор­ни» («Ти­рəн та­мыр­лар», 1928 год); мно­го­численные рас­ска­зы и по­вес­ти, из ко­торых вы­де­ля­ет­ся рас­сказ «Чу­ба­рый» («Ал­ма­чу­ар», 1922 год) - яр­кий пси­хо­ло­гический порт­рет кре­сть­ян­ско­го маль­чи­ка. Ав­тор тру­дов по линг­ви­сти­ке («Та­тар­ская грам­ма­ти­ка», 1911 год), ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нию («Ка­но­ны ли­те­ра­ту­ры», 1916 год), ис­то­рии («Из ис­то­рии дви­же­ния та­тар­ских сту­ден­тов», 1922 год), пуб­ли­ци­стических ста­тей.

Име­нем Ибрагимова на­зван Институт язы­ка, литературы и ис­кус­ст­ва в Ка­за­ни. Дом-му­зей Ибрагимова от­крыт в 1987 году в его род­ной де­рев­не.