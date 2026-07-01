ИБРАГИМ
ИБРАГИМ (Ибак, Саид-Ибрагим) - тюменский хан.
Из династии Джучидов, дед хана Кучума. Пришёл к власти при поддержке ногаев, воспользовавшись распадом Узбекского ханства после смерти хана Абулхайра (1468 год). Убил Мара - правителя города Чинги-Тура (Чимги-Тура; близ современного города Тюмень), учредил там свою ставку. Контроль Ибрагима распространялся на кочевья по нижнему Иртышу, Ишиму, Тоболу, Туре.
При помощи и, возможно, по инициативе ногайской знати Ибрагим был провозглашён ханом, после этого его номинальное верховенство признали правители Ногайской Орды. Используя многочисленную ногайскую конницу, включился в борьбу за господство над территорией распавшейся Золотой Орды. Ближайшим соратником Ибрагима был его брат Мамук. В начале 1481 года Ибрагим убил хана Большой Орды Ахмеда и перевёл его двор (ордобазар) с реки Северский Донец в Чинги-Туру.
Ибрагим стремился закрепиться в Поволжье, распространить своё влияние на Казанcкое ханство. В 1493 году, заключив союз с крымским ханом Менгли-Гиреем I, в союзе с ногаями совершил неудачный поход на Астрахань. Примерно тогда же направил великому князю московскому Ивану III Васильевичу послание, в котором объявил себя обладателем трона Батыя («Саинова стула»). Убит внуком Мара - Маметом (Мухаммедом).