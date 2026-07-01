ИБРАГИМ

ИБРАГИМ (Ибак, Са­ид-Иб­ра­гим) - тю­мен­ский хан.

Из ди­на­стии Джу­чи­дов, дед ха­на Ку­чу­ма. При­шёл к влас­ти при под­дер­ж­ке но­га­ев, вос­поль­зо­вав­шись рас­па­дом Уз­бек­ско­го хан­ст­ва пос­ле смер­ти ха­на Абул­хай­ра (1468 год). Убил Ма­ра - пра­ви­те­ля города Чин­ги-Ту­ра (Чим­ги-Ту­ра; близ современного города Тю­мень), уч­ре­дил там свою став­ку. Конт­роль Ибрагима рас­про­ст­ра­нял­ся на ко­че­вья по ниж­не­му Ир­ты­шу, Иши­му, То­бо­лу, Ту­ре.

При по­мо­щи и, воз­мож­но, по ини­ци­а­ти­ве но­гай­ской зна­ти Ибрагим был про­воз­гла­шён ха­ном, пос­ле это­го его но­ми­наль­ное вер­хо­вен­ст­во при­зна­ли пра­ви­те­ли Но­гай­ской Ор­ды. Ис­поль­зуя мно­го­численную но­гай­скую кон­ни­цу, вклю­чил­ся в борь­бу за гос­под­ство над тер­ри­то­ри­ей рас­пав­шей­ся Зо­ло­той Ор­ды. Бли­жай­шим со­рат­ни­ком Ибрагима был его брат Ма­мук. В начале 1481 года Ибрагим убил ха­на Боль­шой Ор­ды Ах­ме­да и пе­ре­вёл его двор (ор­до­ба­зар) с реки Се­вер­ский До­нец в Чин­ги-Ту­ру.

Ибрагим стре­мил­ся за­кре­пить­ся в По­вол­жье, рас­про­стра­нить своё влия­ние на Казанcкое хан­ст­во. В 1493 году, за­клю­чив со­юз с крым­ским ха­ном Менг­ли-Ги­ре­ем I , в сою­зе с но­гая­ми со­вер­шил не­удач­ный по­ход на Ас­т­ра­хань. При­мер­но то­гда же на­пра­вил великому князю мо­с­ков­ско­му Ива­ну III Ва­силь­е­ви­чу по­сла­ние, в ко­то­ром объ­я­вил се­бя об­ла­да­те­лем тро­на Ба­тыя («Саи­но­ва сту­ла»). Убит вну­ком Ма­ра - Ма­ме­том (Му­хам­ме­дом).