ИБН РУСТА

ИБН РУ́СТА Абу Али Ах­мад ибн Омар - арабоязычный путешественник и географ.

(В российской до­ре­во­люционой литературе - Ибн Дас­та).

По про­ис­хо­ж­де­нию ира­нец.

В конце IX - начле X веков со­вер­шил пу­те­ше­ст­вия по Ма­лой Азии, За­кав­ка­зью и Ру­си, по­се­щал Хид­жаз, Йе­мен и другие ре­гио­ны Ара­вии.

Главое со­чи­не­ние Иабн Руста - «Кни­га дра­го­цен­ных оже­ре­лий» («Ки­таб аль-алак ан-на­фи­са») - бы­ло за­ду­ма­но как все­объ­ем­лю­щий кос­мо­гра­фический труд. Со­хра­нил­ся 7-й том это­го тру­да, ко­то­рый со­дер­жит све­де­ния по ис­то­рии, об­щественными от­но­ше­ни­ям и куль­ту­ре на­ро­дов Ближ­не­го и Среднего Вос­то­ка, Ма­лой Азии, За­кав­ка­зья и Восточной Ев­ро­пы.

В ря­де слу­ча­ев Ибн Раста ос­но­вы­вал­ся на лич­ных впе­чат­ле­ни­ях (та­ко­вы под­роб­ные опи­са­ния Ис­фа­ха­на, Нов­го­ро­да, Са­ны и других го­ро­дов), но при опи­са­нии не­ко­то­рых зе­мель и на­родов (ха­зар, мадь­яр) поль­зо­вал­ся ин­фор­ма­ци­ей, по­лу­чен­ной из вто­рых рук.