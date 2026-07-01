ИБН РУСТА
ИБН РУ́СТА Абу Али Ахмад ибн Омар - арабоязычный путешественник и географ.
(В российской дореволюционой литературе - Ибн Даста).
По происхождению иранец.
В конце IX - начле X веков совершил путешествия по Малой Азии, Закавказью и Руси, посещал Хиджаз, Йемен и другие регионы Аравии.
Главое сочинение Иабн Руста - «Книга драгоценных ожерелий» («Китаб аль-алак ан-нафиса») - было задумано как всеобъемлющий космографический труд. Сохранился 7-й том этого труда, который содержит сведения по истории, общественными отношениям и культуре народов Ближнего и Среднего Востока, Малой Азии, Закавказья и Восточной Европы.
В ряде случаев Ибн Раста основывался на личных впечатлениях (таковы подробные описания Исфахана, Новгорода, Саны и других городов), но при описании некоторых земель и народов (хазар, мадьяр) пользовался информацией, полученной из вторых рук.