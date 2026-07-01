ИБН КУТАЙБА

ИБН КУТАЙБА - арабский фи­ло­лог, пи­са­тель.

Пред­ки Ибн Кутайба - пер­сы из Хо­ра­са­на, пе­ре­се­ли­лись в Ирак при пер­вых Аб­ба­си­дах . Ибн Кутайба - ос­но­ва­тель ба­гдад­ской шко­лы арабской фи­ло­ло­гии, на­прав­ляв­шей уси­лия на со­би­ра­ние, сис­те­ма­ти­за­цию и кри­тическое изу­че­ние па­мят­ни­ков древ­ней арабской литературы.

Со­ста­ви­тель ан­то­ло­гии по­эзии «Кни­га по­эзии и по­этов» («Ки­таб аш-ши­ар ва аш-шуа­ра»), литературно-кри­тического сочинения «Кни­га по­эти­че­ских мо­ти­вов» («Ки­таб аль-маа­ни аль-ка­би­ра фи абйат аль-маа­ни»), ав­тор ди­дак­тических трак­та­тов «Бла­го­вос­пи­тан­ность пи­са­ря» («Адаб аль-кя­тиб»), «Ис­точ­ни­ки со­об­ще­ний» («Уй­ун аль-ах­бар») и др.