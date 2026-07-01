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ИБН КУТАЙБА
ИБН КУТАЙБА - арабский филолог, писатель.
Предки Ибн Кутайба - персы из Хорасана, переселились в Ирак при первых Аббасидах. Ибн Кутайба - основатель багдадской школы арабской филологии, направлявшей усилия на собирание, систематизацию и критическое изучение памятников древней арабской литературы.
Составитель антологии поэзии «Книга поэзии и поэтов» («Китаб аш-шиар ва аш-шуара»), литературно-критического сочинения «Книга поэтических мотивов» («Китаб аль-маани аль-кабира фи абйат аль-маани»), автор дидактических трактатов «Благовоспитанность писаря» («Адаб аль-кятиб»), «Источники сообщений» («Уйун аль-ахбар») и др.
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