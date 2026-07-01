ИБН ХАЙЯН, АБУ МАРВАН ХАЙЯН АЛЬ-КУРТУБИ

Ибн Хайян, Абу Марван Хайян аль-Куртуби (987/8, Кордова — 1068 или 30.10.1076, Кордова) — арабский хронист мусульманской Испании.

Из семьи иберо-романского происхождения, сын Халафа ибн аль-Хусайна, писца Альманзора, после распада Кордовского халифата — письмоводитель эмиров Кордовыиз династии Джахваридов. Автор более 50 работ (летописей, богословских трактатов, поэм и т. д.). Почти все из них не дошли до нас, включая составленный И. Х. в зрелые годы более чем 60-томный хроникальный свод «Прочный» (ал-Матин), посвященный событиям XI в. и уцелевший только в отрывках, приводимых позднейшими писателями (прежде всего, в антологии Ибн Бассама, XII в.). Они отражают трудолюбие И. Х. как компилятора и его приверженность памяти об испанских Омейядах , свидетельства об эпохе которых он стремился свести воедино и увековечить в своих трудах. То же касается 3-х сохранившихся томов 10-томной «Книги заимствования из летописи мужей аль-Андалуса» (Китаб ал-муктабис фи тарих риджал ал-Андалус), посвященных правлению 3-х омейядских эмиров. Они являются важным источником по истории Пиренейского полуострова в VIII—X вв., основанным на сведениях ранних авторов, зачастую утраченных, и содержащим обильный фактический материал о различных сторонах жизни Кордовского эмирата , не имеющий аналогов в других современных ему хрониках.

Соч.: Из книги «Жаждущий знания» / Пер. Б. Я. Шидфар // Средневековая андалусская проза / Сост. М. Малышев. М., 1985. С. 399—408; Al-Muktabis. Chronique du régne du calife ummaiyade Abd Allah à Cordoue / Texte arabe publiе` avec une introduction par le P. M. M. Antuna. T. 3. Paris, 1937.

Лит.: Garcia Gómez E. A propósito de Ibn Hayyan // Al-Andalus. XI (1946). P. 395—423.