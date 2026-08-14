ИБН ХАЛЛИКАН, ШАМС АД-ДИН АБУ-ЛЬ-АББАС АХМАД

Ибн Халликан, Шамс ад-Дин Абу-ль-Аббас Ахмад (23.09.1211, Эрбиль — 21.10.1282, Дамаск) — арабский хронист.

По происхождению — из персидской (по другим данным — курдской) семьи, возводившей свой род к Бармакидам. Сын Мухаммада ибн Ибрахима аль-Бармаки, преподавателя медресе атабека Гёкбёри в Эрбиле, рано осиротел, что не помешало ему получить всеобъемлющее исламское образование (право шариата , арабский язык и словесность, летописание) сначала на родине, затем в Алеппо и Дамаске. Оттуда он переехал в Египет, где в 1249 занял должность помощника верховного кади шафиитского мазхаба в Каире, но в 1261 переведен Бейбарсом на должность шафиитского верховного кади Дамаска и наставника в местном училище. В результате интриг неоднократно лишался поста и с 1271 был направлен преподавать в одно из каирских медресе. Главный труд (1256—1274) — «Кончины видных мужей и известия о сынах нашего времени» (Вафайат ал-айан ва-анба абна аз-заман) — классический памятник жанра биографического словаря, вызвавший целую череду продолжений и подражаний, представляет собой свод 865 жизнеописаний выдающихся деятелей мусульманского мира эпохи Халифата и последующих столетий (государей, военачальников, сановников, ученых, поэтов с обширными выдержками из стихотворного наследия; единственное исключение — халифы ). Будучи основан в значительной мере на несохранившихся первоисточниках, для периода, современного автору, он содержит уникальные по богатству и достоверности данные о политической и интеллектуальной элите арабского Востока.

Лит.: Faehndrich H. The Wafayat al-a‘yan of Ibn Khallikan: A New Approach // Journal of the American Oriental Society. XCIII (1973), № 4. P. 432—445; Sublet J., Rouabah M. Une famille de textes autour d’Ibn Hallikan entre VIIe/XIIIe et XIe/XVIIe siècle. Documents historiques et biographiques arabes conservе`s a l’IRHT // Bulletin d’е`tudes orientales. LVIII (2009). P. 69—86; Wüstenfeld F. Über die Quellen des Werkes Ibn Challikani Vitae illustrium hominum. Göttingen, 1937.