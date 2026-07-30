ИБН ХАЛЬДУН

ИБН ХАЛЬДУН - арабский ис­то­рик, фи­ло­соф, государственный и об­щественный дея­тель.

Из знат­ной вы­со­ко­об­ра­зо­ван­ной се­мьи, иг­рав­шей в IX-XI веках важ­ную роль в по­ли­тической и куль­тур­ной жиз­ни му­сульманской Ис­па­нии, а с XIII века - Ту­ни­са. В 1349-1375 годах за­ни­мал различные по­сты (от сек­ре­та­ря до ва­зи­ра) при дво­рах пра­ви­те­лей Ту­ни­са, Фе­са, Гра­на­ды и Бед­жаи (ны­не Бу­жи), а так­же не­од­но­крат­но вы­пол­нял их ди­пло­ма­тические по­ру­че­ния в хри­сти­ан­ской и му­сульманской Ис­па­нии и Северной Аф­ри­ке. В 1375 году Ибн Хальдун ото­шёл от по­ли­тической дея­тель­но­сти и по­се­лил­ся в кре­по­сти Ка­лаат-Ибн-Са­ла­ма в Ал­жи­ре; сфор­му­ли­ро­вал ори­ги­наль­ный взгляд на ис­то­рический про­цесс. В 1379 году Ибн Хальдун вер­нул­ся в Ту­нис, од­на­ко в 1382 году был вы­ну­ж­ден вы­ехать в Еги­пет из-за не­при­ятия его идей­но-по­ли­тических и фи­лософских взгля­дов ту­нис­ски­ми учё­ны­ми кру­га­ми. В Каи­ре он про­дол­жил свою на­уч­но-литературную дея­тель­ность под по­кро­ви­тель­ст­вом мам­люк­ских сул­та­нов, слу­жил в ка­че­ст­ве му­сульманского су­дьи (ка­ди) и пре­по­да­вал в университете аль-Аз­хар и мед­ре­се аль-Кам­хия и аз-За­хи­рия. В 1400 году, по­се­тив Си­рию в сви­те мам­люк­ско­го сул­та­на Фа­рад­жа, вёл пе­ре­го­во­ры с Ти­му­ром, оса­див­шим Да­маск .

В сво­ём главном сочинении «Кни­га по­учи­тель­ных при­ме­ров…» («Ки­таб аль-ибар…») Ибн Хальдун сфор­му­ли­ро­вал уче­ние о раз­ви­тии об­ще­ст­ва. В тео­ре­тическом «Вве­де­нии» («аль-Му­кад­ди­ма») он впер­вые в ара­бо-му­сульманской фи­ло­со­фии обос­но­вал не­об­хо­ди­мость са­мо­сто­ятельной нау­ки об об­ще­ст­ве (арабский - ильм аль-ум­ран), ко­то­рая слу­жи­ла бы ме­то­до­ло­гической ос­но­вой для осоз­на­ния сущ­но­сти ис­то­рической и по­ли­тической дея­тель­но­сти, а так­же из­ло­жил за­да­чи и раз­ра­бо­тал ме­то­ди­ку и об­щие прин­ципы ис­то­рического ис­сле­до­ва­ния.

Бу­ду­чи по­сле­до­ва­те­лем и ком­мен­та­то­ром Ибн Руш­да, Ибн Хальдун при­ме­нил прин­ци­пы арабского пе­ри­па­те­тиз­ма (авер­ро­из­ма) к изу­че­нию об­щественной эво­лю­ции. Ос­но­вой жиз­не­дея­тель­но­сти об­ще­ст­ва Ибн Хальдун счи­тал со­вме­ст­ный труд его чле­нов для обес­пе­че­ния средств к су­ще­ст­во­ва­нию. Главной фор­мой тру­до­вой взаи­мо­свя­зи лю­дей, по Ибн Хальдуну, яв­ля­ет­ся то­ва­ро­об­мен, в ос­но­ве ко­то­ро­го ле­жит ра­вен­ст­во стои­мо­сти об­ме­ни­вае­мых про­дук­тов. Уро­вень раз­ви­тия куль­ту­ры и ха­рак­тер прав­ле­ния Ибн Хальдун свя­зы­вал с раз­де­ле­ни­ем тру­да в го­су­дар­ст­ве и хо­зяйственной дея­тель­но­стью под­дан­ных. В объ­яс­не­нии со­ци­аль­но-ис­то­рических про­цес­сов Ибн Хальдун уде­лял осо­бое вни­ма­ние при­род­но-гео­гра­фическим ус­ло­ви­ям раз­ви­тия че­ло­ве­че­ско­го об­ще­ст­ва. В по­сле­дую­щих час­тях сво­его тру­да он из­ло­жил со­бы­тий­ную ис­то­рию на­ро­дов му­сульманского Вос­то­ка (наи­бо­лее де­таль­но Маг­ри­ба), что сде­ла­ло его со­чи­не­ние цен­ным ис­то­рическим ис­точ­ни­ком. Не ме­нее зна­чи­тель­на в ка­че­ст­ве ис­точ­ни­ка его ав­то­био­гра­фия «Оз­на­ком­ле­ние с Ибн Халь­ду­ном…» («Ат-та­риф би Ибн Халь­дун…») - об­ра­зец средневековой арабской ме­му­ар­ной ли­те­ра­ту­ры.

Оце­ни­вая литературное и на­учное твор­че­ст­во Ибн Хальдуна, современные ис­то­ри­ки, фи­ло­со­фы и со­цио­ло­ги ви­дят в нём ге­ни­аль­но­го мыс­ли­те­ля, од­ним из пер­вых по­пы­тав­ше­го­ся соз­дать на­учную фи­ло­со­фию ис­то­рии. Его пред­по­ло­же­ния и тео­рии, сфор­му­ли­ро­ван­ные в ус­ло­ви­ях ара­бо-му­сульманского Сред­не­ве­ко­вья, пред­вос­хи­ти­ли идеи об­ще­ст­вен­но­го до­го­во­ра, тру­до­вой при­ро­ды стои­мо­сти, со­цио­ло­гии зна­ния, ко­то­рые в XV-XVIII веках ак­тив­но раз­ра­ба­ты­ва­лись ев­ропейскими мыс­ли­те­ля­ми (Дж. Ви­ко, Т. Гобб­сом, Н. Ма­киа­вел­ли, Ш. Л. Мон­тес­кьё , А. Сми­том и др.).