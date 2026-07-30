ИБН ХАЛЬДУН
ИБН ХАЛЬДУН - арабский историк, философ, государственный и общественный деятель.
Из знатной высокообразованной семьи, игравшей в IX-XI веках важную роль в политической и культурной жизни мусульманской Испании, а с XIII века - Туниса. В 1349-1375 годах занимал различные посты (от секретаря до вазира) при дворах правителей Туниса, Феса, Гранады и Беджаи (ныне Бужи), а также неоднократно выполнял их дипломатические поручения в христианской и мусульманской Испании и Северной Африке. В 1375 году Ибн Хальдун отошёл от политической деятельности и поселился в крепости Калаат-Ибн-Салама в Алжире; сформулировал оригинальный взгляд на исторический процесс. В 1379 году Ибн Хальдун вернулся в Тунис, однако в 1382 году был вынужден выехать в Египет из-за неприятия его идейно-политических и философских взглядов тунисскими учёными кругами. В Каире он продолжил свою научно-литературную деятельность под покровительством мамлюкских султанов, служил в качестве мусульманского судьи (кади) и преподавал в университете аль-Азхар и медресе аль-Камхия и аз-Захирия. В 1400 году, посетив Сирию в свите мамлюкского султана Фараджа, вёл переговоры с Тимуром, осадившим Дамаск.
В своём главном сочинении «Книга поучительных примеров…» («Китаб аль-ибар…») Ибн Хальдун сформулировал учение о развитии общества. В теоретическом «Введении» («аль-Мукаддима») он впервые в арабо-мусульманской философии обосновал необходимость самостоятельной науки об обществе (арабский - ильм аль-умран), которая служила бы методологической основой для осознания сущности исторической и политической деятельности, а также изложил задачи и разработал методику и общие принципы исторического исследования.
Будучи последователем и комментатором Ибн Рушда, Ибн Хальдун применил принципы арабского перипатетизма (аверроизма) к изучению общественной эволюции. Основой жизнедеятельности общества Ибн Хальдун считал совместный труд его членов для обеспечения средств к существованию. Главной формой трудовой взаимосвязи людей, по Ибн Хальдуну, является товарообмен, в основе которого лежит равенство стоимости обмениваемых продуктов. Уровень развития культуры и характер правления Ибн Хальдун связывал с разделением труда в государстве и хозяйственной деятельностью подданных. В объяснении социально-исторических процессов Ибн Хальдун уделял особое внимание природно-географическим условиям развития человеческого общества. В последующих частях своего труда он изложил событийную историю народов мусульманского Востока (наиболее детально Магриба), что сделало его сочинение ценным историческим источником. Не менее значительна в качестве источника его автобиография «Ознакомление с Ибн Хальдуном…» («Ат-тариф би Ибн Хальдун…») - образец средневековой арабской мемуарной литературы.
Оценивая литературное и научное творчество Ибн Хальдуна, современные историки, философы и социологи видят в нём гениального мыслителя, одним из первых попытавшегося создать научную философию истории. Его предположения и теории, сформулированные в условиях арабо-мусульманского Средневековья, предвосхитили идеи общественного договора, трудовой природы стоимости, социологии знания, которые в XV-XVIII веках активно разрабатывались европейскими мыслителями (Дж. Вико, Т. Гоббсом, Н. Макиавелли, Ш. Л. Монтескьё, А. Смитом и др.).