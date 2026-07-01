ИБН ЭЗРА АВРААМ

ИБН ЭЗРА АВРААМ БЕН МЕИР - еврейский по­эт, фи­ло­соф, ком­мен­та­тор Биб­лии, грам­ма­тик, ма­те­ма­тик, ас­тро­ном, ас­т­ро­лог и врач.

Ве­ро­ят­но, до 1140 года жил в Кор­до­ве , под­дер­жи­вая тес­ные от­но­ше­ния с И. Га­ле­ви и др. пред­ста­ви­те­ля­ми еврейской куль­ту­ры. По­сле при­хо­да к вла­сти Аль­мо­ха­дов на­все­гда по­ки­нул му­сульманскую Ис­па­нию; пу­те­ше­ст­во­вал по стра­нам Маг­ри­ба, воз­мож­но, по Еги­пе­ту и Па­ле­сти­не; жил в го­ро­дах Ита­лии, Про­ван­са и Фран­ции, в Лон­до­не. В кон­це жиз­ни ока­зал­ся в Южной Фран­ции. Точ­ное ме­сто смер­ти не­из­вест­но; раз­ные ис­точ­ни­ки на­зы­ва­ют Рим, Нар­бонн и Ка­лао­ра (Ис­па­ния).

Как по­эт и мыс­ли­тель про­сла­вил­ся ещё в Ис­па­нии, где, ве­ро­ят­но, бы­ла соз­да­на б. ч. его по­этического на­сле­дия, вклю­чаю­ще­го сти­хи свет­ско­го и ре­лигиозно-фи­лософского со­дер­жа­ния. Ибн Эзра - ав­тор ши­ро­ко из­вест­но­го ком­мен­та­рия (со­хра­нив­ше­го­ся не пол­но­стью) к боль­шин­ст­ву книг Вет­хо­го За­ве­та, в ко­то­ром стре­мил­ся рас­крыть бу­к­валь­ный смысл тек­ста, ис­хо­дя из прин­ци­пов грам­ма­тического тол­ко­ва­ния.

Как фи­ло­соф при­дер­жи­вал­ся не­оп­ла­то­нических взгля­дов, ис­пы­тав влия­ние Ибн Ге­би­ро­ля. В трак­та­те «Ве­сы» («Моз­на­им») и др. со­чи­не­ни­ях по грам­ма­ти­ке обоб­щил дос­ти­же­ния еврейских учё­ных, пи­сав­ших по-араб­ски, и та­ким об­ра­зом по­зна­ко­мил с ни­ми ев­ре­ев хри­сти­ан­ской Ев­ро­пы. На­пи­сал так­же ряд ра­бот по ма­те­ма­ти­ке, ас­тро­но­мии и ас­т­ро­ло­гии. В сво­их ма­те­ма­тических трак­та­тах «Кни­га еди­ни­цы» («Се­фер ха-Эхад») и «Кни­га чис­ла» («Се­фер ха-Мис­пар») ввёл де­ся­тич­ную сис­те­му за­пи­си сим­во­лов на ос­но­ве букв ив­рит­ско­го ал­фа­ви­та.