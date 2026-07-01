ИБН ЭЗРА АВРААМ
ИБН ЭЗРА АВРААМ БЕН МЕИР - еврейский поэт, философ, комментатор Библии, грамматик, математик, астроном, астролог и врач.
Вероятно, до 1140 года жил в Кордове, поддерживая тесные отношения с И. Галеви и др. представителями еврейской культуры. После прихода к власти Альмохадов навсегда покинул мусульманскую Испанию; путешествовал по странам Магриба, возможно, по Египету и Палестине; жил в городах Италии, Прованса и Франции, в Лондоне. В конце жизни оказался в Южной Франции. Точное место смерти неизвестно; разные источники называют Рим, Нарбонн и Калаора (Испания).
Как поэт и мыслитель прославился ещё в Испании, где, вероятно, была создана б. ч. его поэтического наследия, включающего стихи светского и религиозно-философского содержания. Ибн Эзра - автор широко известного комментария (сохранившегося не полностью) к большинству книг Ветхого Завета, в котором стремился раскрыть буквальный смысл текста, исходя из принципов грамматического толкования.
Как философ придерживался неоплатонических взглядов, испытав влияние Ибн Гебироля. В трактате «Весы» («Мознаим») и др. сочинениях по грамматике обобщил достижения еврейских учёных, писавших по-арабски, и таким образом познакомил с ними евреев христианской Европы. Написал также ряд работ по математике, астрономии и астрологии. В своих математических трактатах «Книга единицы» («Сефер ха-Эхад») и «Книга числа» («Сефер ха-Миспар») ввёл десятичную систему записи символов на основе букв ивритского алфавита.