ИБН ДЖУБАЙР

ИБН ДЖУБАЙР - ара­бо-испанский пу­те­ше­ст­вен­ник, пи­са­тель и по­эт.

Из се­мьи чи­нов­ни­ка. Слу­жил сек­ре­та­рём у на­ме­ст­ни­ка Аль­мо­ха­дов в Гра­на­де. Со­вер­шил три хад­жа (1183-1185, 1189-1191, 1217 годы), пер­вый из ко­то­рых де­таль­но опи­сал в пу­те­вых за­мет­ках «Пу­те­ше­ст­вие ки­на­ни­та» («Рих­лят аль-ки­на­ни»), ли­те­ра­тур­но об­ра­бо­тан­ных по воз­вра­ще­нии в Ис­па­нию.

Зна­чи­тель­ное по объ­ё­му со­чи­не­ние Ибн Джубайра, ос­но­ван­ное на лич­ных на­блю­де­ни­ях и све­де­ни­ях, по­лу­чен­ных от по­пут­чи­ков, от­ли­ча­ют вы­со­кая дос­то­вер­ность и бо­гат­ст­во ма­те­риа­ла. Оно слу­жит важ­ным ис­точ­ни­ком по ис­то­рии средневекового Егип­та, Ара­вии, Ира­ка, Си­рии и Си­ци­лии; наи­боль­шую цен­ность пред­став­ля­ют опи­са­ния об­ря­дов хад­жа и дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей Мек­ки и Ме­ди­ны , а так­же раз­де­лы, ос­ве­щаю­щие по­ло­же­ние в Ие­ру­са­лим­ском ко­ро­лев­ст­ве не­за­дол­го до его раз­гро­ма Са­лах ад-Ди­ном (1187 год).

В Ев­ро­пе со­чи­не­ние Ибн Джубайра из­вест­но с середины XIX века и не­од­но­крат­но пе­ре­во­ди­лось на английский, французский, итальянский, русский язы­ки. Сре­ди сти­хо­тво­ре­ний Ибн Джубайра - ка­сы­да, по­свя­щён­ная Са­лах ад-Ди­ну.