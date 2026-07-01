ИБН ДЖУБАЙР
ИБН ДЖУБАЙР - арабо-испанский путешественник, писатель и поэт.
Из семьи чиновника. Служил секретарём у наместника Альмохадов в Гранаде. Совершил три хаджа (1183-1185, 1189-1191, 1217 годы), первый из которых детально описал в путевых заметках «Путешествие кинанита» («Рихлят аль-кинани»), литературно обработанных по возвращении в Испанию.
Значительное по объёму сочинение Ибн Джубайра, основанное на личных наблюдениях и сведениях, полученных от попутчиков, отличают высокая достоверность и богатство материала. Оно служит важным источником по истории средневекового Египта, Аравии, Ирака, Сирии и Сицилии; наибольшую ценность представляют описания обрядов хаджа и достопримечательностей Мекки и Медины, а также разделы, освещающие положение в Иерусалимском королевстве незадолго до его разгрома Салах ад-Дином (1187 год).
В Европе сочинение Ибн Джубайра известно с середины XIX века и неоднократно переводилось на английский, французский, итальянский, русский языки. Среди стихотворений Ибн Джубайра - касыда, посвящённая Салах ад-Дину.