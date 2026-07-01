ИБН БАТТУТА
ИБН БАТТУТА - арабский путешественник и купец.
По этнической принадлежности бербер. Во время первого путешествия (1325-1349 годы), отправившись из Марокко, посетил Египет, Аравию, Иран, Месопотамию, Сирию, Малую Азию, Крым, дошёл до Волги, затем через Среднюю Азию и Афганистан прибыл в Индию, где 8 лет провёл на службе у делийского султана Мухаммада Туглака, занимая пост судьи при его дворе. Побывал также в Шри-Ланке, Индонезии и Китае. По возвращении в Марокко отправился во второе путешествие (1349-1353 годы), побывал в мусульманской Испании, Западном и Центральном Судане. Записки Ин Баттута - ценный источник по истории стран, которые он посетил.