ИБН БАТТУТА

ИБН БАТТУТА - арабский пу­те­ше­ст­вен­ник и ку­пец.

По эт­нической при­над­леж­но­сти бер­бер. Во вре­мя пер­во­го пу­те­ше­ст­вия (1325-1349 годы), от­пра­вив­шись из Ма­рок­ко, по­се­тил Еги­пет, Ара­вию, Иран, Ме­со­по­та­мию , Си­рию, Ма­лую Азию, Крым, до­шёл до Вол­ги, за­тем че­рез Среднюю Азию и Аф­га­ни­стан при­был в Ин­дию, где 8 лет про­вёл на служ­бе у де­лий­ско­го сул­та­на Му­хам­ма­да Туг­ла­ка, за­ни­мая пост су­дьи при его дво­ре. По­бы­вал так­же в Шри-Лан­ке, Ин­до­не­зии и Ки­тае. По воз­вра­ще­нии в Ма­рок­ко от­пра­вил­ся во вто­рое пу­те­ше­ст­вие (1349-1353 годы), по­бы­вал в му­сульманской Ис­па­нии, Западном и Центральном Су­да­не. За­пис­ки Ин Баттута - цен­ный ис­точ­ник по ис­то­рии стран, ко­то­рые он по­сетил.