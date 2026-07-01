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ИБН АР-РАВАНДИ
ИБН АР-РАВАНДИ́ Абу-ль-Хусайн Ахмад ибн Яхья ибн Исхак - мусульманский богослов.
В ранний период жизни, будучи последователем Бишра ибн аль-Мутамира, пропагандировал учение мутазилитов; позднее критиковал с позиций разума мутазилитские и общеисламские догматы, в т. ч. пророчество Мухаммеда и чудеса Корана, опровержению которых было посвящено большинство из более чем сорока сочинений Ибн ар-Раванди.
Гонения властей Халифата, инициированные по жалобам мутазилитов, вынудили Ибн ар-Раванди скрываться в Куфе. Творчество Ибн ар-Раванди подвергалось критике со стороны многих мусульманских авторов.
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