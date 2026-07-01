ИБН АР-РАВАНДИ

ИБН АР-РАВАНДИ́ Абу-ль-Ху­сайн Ах­мад ибн Яхья ибн Ис­хак - мусульманский богослов.

В ран­ний пе­ри­од жиз­ни, бу­ду­чи по­сле­до­ва­те­лем Биш­ра ибн аль-Му­та­ми­ра, про­па­ган­ди­ро­вал уче­ние му­та­зи­ли­тов; позд­нее кри­ти­ко­вал с по­зи­ций ра­зу­ма му­та­зи­лит­ские и об­ще­ис­лам­ские дог­ма­ты, в т. ч. про­ро­че­ст­во Му­хам­ме­да и чу­де­са Ко­ра­на , оп­ро­вер­же­нию ко­то­рых бы­ло по­свя­ще­но боль­шин­ст­во из бо­лее чем со­ро­ка со­чи­не­ний Ибн ар-Раванди.

Го­не­ния вла­стей Ха­ли­фа­та, ини­ции­ро­ван­ные по жа­ло­бам му­та­зи­ли­тов, вы­ну­ди­ли Ибн ар-Раванди скры­вать­ся в Ку­фе. Твор­че­ст­во Ибн ар-Раванди под­вер­га­лось кри­ти­ке со сто­ро­ны многих му­сульманских ав­то­ров.