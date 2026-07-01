ИБН АЛЬ-МУКАФФА АБУ
ИБН АЛЬ-МУКАФФА АБУ МУХАММАД АБДАЛЛАХ - арабский писатель, один из родоначальников арабской художественной прозы.
Родился в знатной перседской семье. Воспитывался в зороастрийских традициях, в Басре и Куфе получил арабо-мусульманское образование. Служил секретарём у местных правителей. Автор многочисленных переводов со среднеперсидского языка и санскрита (сказки, составившие ядро «1001 ночи», «Повесть о Синдбаде-мореходе»). Среди наиболее известных произведений - переложение индийских притч «Калила и Димна» (русский перевод 1986 год), дидактические трактаты «Большой адаб» («Аль-адаб аль-кабир»), «Малый адаб» («Аль-адаб ас-сагир») и др. Казнён по обвинению в ереси.