ИБН АЛЬ-МУКАФФА АБУ

ИБН АЛЬ-МУКАФФА АБУ МУХАММАД АБДАЛЛАХ - арабский пи­са­тель, один из ро­до­на­чаль­ни­ков арабской ху­дожественной про­зы.

Ро­дил­ся в знат­ной перседской се­мье. Вос­пи­ты­вал­ся в зо­роа­ст­рий­ских тра­ди­ци­ях, в Бас­ре и Ку­фе по­лу­чил ара­бо-му­сульманское об­ра­зо­ва­ние. Слу­жил сек­ре­та­рём у ме­ст­ных пра­ви­те­лей. Ав­тор мно­го­численных пе­ре­во­дов со среднеперсидского языка и сан­ск­ри­та (сказ­ки, со­ста­вив­шие яд­ро «1001 но­чи», «По­весть о Син­дба­де-мо­ре­хо­де»). Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных про­из­ве­де­ний - пе­ре­ло­же­ние индийских притч «Ка­ли­ла и Дим­на» (русский перевод 1986 год), дидак­тические трак­та­ты «Боль­шой адаб» («Аль-адаб аль-ка­бир»), «Ма­лый адаб» («Аль-адаб ас-са­гир») и др. Каз­нён по об­ви­не­нию в ере­си.