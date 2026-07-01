ИБЕРЫ

ИБЕРЫ - древ­нее на­се­ле­ние Южной и Восточной Ис­па­нии, гово­рив­шее на не­ин­до­ев­ро­пей­ских язы­ках, в от­ли­чие от их со­се­дей - кель­тов и кель­ти­бе­ров .

Ино­гда под иберами по­ни­ма­ли всё на­се­ле­ние Древ­ней Ис­па­нии. Про­бле­ма про­ис­хо­ж­де­ния и язы­ка иберов дис­кус­си­он­на, и ны­не не­ко­то­рые учё­ные по­ла­га­ют, что иберы при­бы­ли из Северной Аф­ри­ки, а их язык бли­зок к бер­бер­ским (смотрите Бер­бе­ро-ли­вий­ские язы­ки). Не­ко­то­рое вре­мя иберы за­се­ля­ли и часть Гал­лии, но бы­ли от­ту­да вы­тес­не­ны. В начале I-го тысячелетия до н. э. на юге Ис­па­нии об­ра­зо­ва­лось государство Тар­тесс, по­гиб­шее, ве­ро­ят­но, в VI веке до н. э. Тар­тес­сии бы­ли род­ст­вен­ны иберов, но бы­ли ли они ча­стью ибер­ско­го эт­но­са, спор­но. Од­на­ко их по­том­ки - тур­де­та­ны рас­смат­ри­ва­ют­ся как часть ибер. На тер­ри­то­рии рас­се­ле­ния иберов поя­ви­лись фи­ни­кий­ские, а за­тем и греческие ко­ло­нии. И те и дру­гие ока­за­ли боль­шое влия­ние на куль­ту­ру иберов.

Важ­ней­шие ибер­ские пле­ме­на (кро­ме тур­де­та­нов) - тур­ду­лы, мас­тие­ны, оре­та­ны, эде­та­ны, илер­ге­ты, лаце­та­ны и др. раз­ви­ва­лись не­рав­но­мер­но. В юго-западной час­ти ибер­ско­го ми­ра дол­гое вре­мя су­ще­ст­во­ва­ли ос­тат­ки Тар­тес­сий­ской дер­жа­вы. В др. мес­тах в IV-III веках до н. э. об­ра­зо­вы­ва­лись го­ро­да-го­су­дар­ст­ва - Ас­та­па на юге, Са­гунт на вос­то­ке и др. До римского за­вое­ва­ния для боль­шин­ст­ва иберов был ха­рак­те­рен пле­мен­ной строй, хо­тя у не­ко­то­рых пле­мён уже сфор­ми­ро­ва­лись ран­не­го­су­дар­ст­вен­ные об­ра­зо­ва­ния. Со­ци­аль­ное рас­слое­ние у иберов за­шло да­ле­ко. Хо­ро­шо вы­де­ля­ют­ся ари­сто­кра­тия, сред­ние слои, за­ви­си­мое на­се­ле­ние, хо­тя сте­пень этой за­ви­си­мости по­ка оп­ре­де­лить не­воз­мож­но. Во гла­ве пле­ме­ни сто­ял мо­нарх, ко­то­ро­го римские и греческие ав­то­ры на­зы­ва­ют ца­рём. Его власть бы­ла до­воль­но зна­чи­тель­на, хо­тя яв­но и ог­ра­ни­че­на ари­сто­кра­тическим со­ве­том. У пле­мён северной час­ти ибер­ско­го ми­ра со­ци­аль­ное раз­ви­тие шло мед­лен­нее, диф­фе­рен­циа­ция на­се­ле­ния у них вы­ра­же­на сла­бее.

Иберы ока­за­ли упор­ное со­про­тив­ле­ние кар­фа­ге­ня­нам, а за­тем рим­ля­нам. Тер­ри­то­рия соб­ст­вен­но иберов бы­ла под­чи­не­на рим­ля­нам толь­ко по­сле 40 лет войн. По­сле это­го она ста­ла ба­зой даль­ней­ших за­вое­ва­ний в Ис­па­нии, ко­то­рые бы­ли за­вер­ше­ны толь­ко в 19 году до н. э. (че­рез 200 лет по­сле на­ча­ла за­вое­ва­ния). По­сле римского за­вое­ва­ния в Ис­па­нию ста­ли при­бы­вать ко­ло­ни­сты из Ита­лии. Осо­бен­но мно­го их бы­ло на пло­до­род­ном юге, где при­род­ные ус­ло­вия по­хо­жи на ита­лий­ские. На тер­ри­то­рии иберов поя­ви­лись римские го­ро­да, став­шие оча­га­ми ро­ма­ни­за­ции. Бы­ст­рее дру­гих ро­ма­ни­зо­ва­лись тур­де­та­ны. По­сте­пен­но ро­ма­ни­за­ция рас­про­стра­ни­лась и сре­ди др. ибер­ских на­ро­дов. Под римским влия­ни­ем из­ме­ня­ют­ся ме­ст­ные об­щин­ные по­ряд­ки, и со­ци­аль­ный строй иберов всё бо­лее при­бли­жа­ет­ся к рим­ско­му. Про­дук­ты ме­ст­но­го сельского хозяйства (осо­бен­но олив­ко­вое мас­ло юга) и руд­ни­ков иг­ра­ют боль­шую роль в эко­но­ми­ке Ри­ма . В I веке н. э. иберы как эт­нос прак­ти­че­ски ис­чез­ли, пре­вра­тив­шись в ме­ст­ный ва­ри­ант римского про­вин­ци­аль­но­го на­се­ле­ния.

Свое­об­раз­ная куль­ту­ра иберов не по­хо­жа на куль­ту­ру гра­ни­чив­ших с ни­ми пле­мён. Пись­мен­ность иберов (не пол­но­стью рас­шиф­ро­ва­на) име­ла несколько ва­ри­ан­тов. На фор­мы зна­ков ока­за­ло влия­ние фи­ни­кий­ское пись­мо. Ибер­ская ре­ли­гия под­верг­лась зна­чительному воз­дей­ствию гречечских и фи­ни­кий­ских куль­тов. Южные иберы по­чи­та­ли многих фи­ни­кий­ских бо­гов, в т. ч. Мель­кар­та. Из ме­ст­ных бо­гов из­вес­тен Не­тон, ко­то­рый был бо­гом или солн­ца, или вой­ны. Су­ще­ст­во­ва­ли бо­же­ст­ва, свя­зан­ные с лу­ной. Ши­ро­ко рас­про­стра­нён культ бо­ги­ни-ма­те­ри, а так­же под­зем­ных бо­жеств. Во мно­гих мес­тах бы­ло рас­про­стра­не­но по­чи­та­ние жи­вот­ных, осо­бен­но бы­ка. Поя­ви­лись и от­но­си­тель­но при­ми­тив­ные свя­ти­ли­ща со жре­ца­ми, ча­ще со жри­ца­ми; они (или, как по­ла­га­ют не­ко­то­рые учё­ные, бо­ги­ни) пред­став­ле­ны в скульп­ту­ре, изо­бра­жав­шей си­дя­щих на тро­не или стоя­щих на­ряд­ных жен­щин. Не­ко­то­рые ста­туи («да­ма из Эль­че», из­вест­няк со сле­да­ми рас­крас­ки, вторая половина V века до н. э., Пра­до, Мад­рид; жен­ская ста­туя из Сер­ро-де-лос-Сан­тос, из­вест­няк, II век до н. э., Ар­хео­ло­гический му­зей, Мад­рид, и др.) со­че­та­ют ста­тич­ность поз с тща­тель­ной пла­сти­че­ской мо­де­ли­ров­кой лиц и точ­ной пе­ре­да­чей пыш­ных го­лов­ных убо­ров и ук­ра­ше­ний, по­ка­зы­ва­ют вы­со­кий уро­вень мас­тер­ст­ва и да­же зна­ком­ст­во их соз­да­те­лей с про­из­ве­де­ния­ми ан­тич­ной скульп­ту­ры и де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства Кар­фа­ге­на .

Так­же изо­бра­жа­лись бы­ки, львы и фан­та­стические жи­вот­ные - ста­ту­эт­ки, най­ден­ные в про­вин­ци­ях Али­кан­те, Мур­сия и Аль­ба­се­те; в них за­мет­но влия­ние искусства Древ­не­го Вос­то­ка и ар­ха­ич­ной Гре­ции. На сте­нах не­ко­то­рых гроб­ниц со­хра­ни­лись рос­пи­си, ино­гда пред­став­ляв­шие ре­лигиозные про­цес­сии или во­ин­ст­вен­ные сце­ны, но ча­ще гео­мет­рические фи­гу­ры или го­ри­зон­таль­ные цвет­ные по­ло­сы. В де­ко­ра­тив­но-при­клад­ном искусстве иберов бы­ла раз­ви­та об­ра­бот­ка ме­тал­ла (зо­ло­тые диа­де­мы с тис­нё­ны­ми фи­гур­ны­ми изо­бра­же­ния­ми, рас­по­ло­жен­ны­ми по­ло­са­ми). Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла ва­зо­пись; на стен­ках ваз так­же встре­ча­ют­ся гео­мет­рические мо­ти­вы, а на­ря­ду с ни­ми - изо­бра­же­ния ре­лигиозных про­цес­сий, со­про­во­ж­дае­мых му­зы­кой и тан­ца­ми. Ино­гда при­сут­ст­ву­ют фи­гу­ры фан­та­стических жи­вот­ных, осо­бен­но птиц, ча­ще изо­бра­же­ние ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся толь­ко ча­стью фи­гу­ры. Су­дя по этим изо­бра­же­ни­ям, му­зы­ка и тан­цы иг­ра­ли боль­шую роль в жиз­ни ибер. Вре­мя рас­цве­та ибер­ской куль­ту­ры - IV-II века до н. э., ин­тен­сив­ная ро­мани­за­ция при­ве­ла к её ис­чез­но­ве­нию. К концу I века до н. э. ис­чез­ли ибер­ский язык и пись­мен­ность. Скульп­ту­ра и жи­во­пись, вклю­чая ва­зо­пись, за­ме­ня­ют­ся про­вин­ци­аль­ным ва­ри­ан­том римского искусства. Ре­лигиозные пред­став­ле­ния ибер со­хра­ни­лись толь­ко в ка­че­ст­ве отдельных пе­ре­жит­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)