ИБЕРЫ
ИБЕРЫ - древнее население Южной и Восточной Испании, говорившее на неиндоевропейских языках, в отличие от их соседей - кельтов и кельтиберов.
Иногда под иберами понимали всё население Древней Испании. Проблема происхождения и языка иберов дискуссионна, и ныне некоторые учёные полагают, что иберы прибыли из Северной Африки, а их язык близок к берберским (смотрите Берберо-ливийские языки). Некоторое время иберы заселяли и часть Галлии, но были оттуда вытеснены. В начале I-го тысячелетия до н. э. на юге Испании образовалось государство Тартесс, погибшее, вероятно, в VI веке до н. э. Тартессии были родственны иберов, но были ли они частью иберского этноса, спорно. Однако их потомки - турдетаны рассматриваются как часть ибер. На территории расселения иберов появились финикийские, а затем и греческие колонии. И те и другие оказали большое влияние на культуру иберов.
Важнейшие иберские племена (кроме турдетанов) - турдулы, мастиены, оретаны, эдетаны, илергеты, лацетаны и др. развивались неравномерно. В юго-западной части иберского мира долгое время существовали остатки Тартессийской державы. В др. местах в IV-III веках до н. э. образовывались города-государства - Астапа на юге, Сагунт на востоке и др. До римского завоевания для большинства иберов был характерен племенной строй, хотя у некоторых племён уже сформировались раннегосударственные образования. Социальное расслоение у иберов зашло далеко. Хорошо выделяются аристократия, средние слои, зависимое население, хотя степень этой зависимости пока определить невозможно. Во главе племени стоял монарх, которого римские и греческие авторы называют царём. Его власть была довольно значительна, хотя явно и ограничена аристократическим советом. У племён северной части иберского мира социальное развитие шло медленнее, дифференциация населения у них выражена слабее.
Иберы оказали упорное сопротивление карфагенянам, а затем римлянам. Территория собственно иберов была подчинена римлянам только после 40 лет войн. После этого она стала базой дальнейших завоеваний в Испании, которые были завершены только в 19 году до н. э. (через 200 лет после начала завоевания). После римского завоевания в Испанию стали прибывать колонисты из Италии. Особенно много их было на плодородном юге, где природные условия похожи на италийские. На территории иберов появились римские города, ставшие очагами романизации. Быстрее других романизовались турдетаны. Постепенно романизация распространилась и среди др. иберских народов. Под римским влиянием изменяются местные общинные порядки, и социальный строй иберов всё более приближается к римскому. Продукты местного сельского хозяйства (особенно оливковое масло юга) и рудников играют большую роль в экономике Рима. В I веке н. э. иберы как этнос практически исчезли, превратившись в местный вариант римского провинциального населения.
Своеобразная культура иберов не похожа на культуру граничивших с ними племён. Письменность иберов (не полностью расшифрована) имела несколько вариантов. На формы знаков оказало влияние финикийское письмо. Иберская религия подверглась значительному воздействию гречечских и финикийских культов. Южные иберы почитали многих финикийских богов, в т. ч. Мелькарта. Из местных богов известен Нетон, который был богом или солнца, или войны. Существовали божества, связанные с луной. Широко распространён культ богини-матери, а также подземных божеств. Во многих местах было распространено почитание животных, особенно быка. Появились и относительно примитивные святилища со жрецами, чаще со жрицами; они (или, как полагают некоторые учёные, богини) представлены в скульптуре, изображавшей сидящих на троне или стоящих нарядных женщин. Некоторые статуи («дама из Эльче», известняк со следами раскраски, вторая половина V века до н. э., Прадо, Мадрид; женская статуя из Серро-де-лос-Сантос, известняк, II век до н. э., Археологический музей, Мадрид, и др.) сочетают статичность поз с тщательной пластической моделировкой лиц и точной передачей пышных головных уборов и украшений, показывают высокий уровень мастерства и даже знакомство их создателей с произведениями античной скульптуры и декоративно-прикладного искусства Карфагена.
Также изображались быки, львы и фантастические животные - статуэтки, найденные в провинциях Аликанте, Мурсия и Альбасете; в них заметно влияние искусства Древнего Востока и архаичной Греции. На стенах некоторых гробниц сохранились росписи, иногда представлявшие религиозные процессии или воинственные сцены, но чаще геометрические фигуры или горизонтальные цветные полосы. В декоративно-прикладном искусстве иберов была развита обработка металла (золотые диадемы с тиснёными фигурными изображениями, расположенными полосами). Широкое распространение получила вазопись; на стенках ваз также встречаются геометрические мотивы, а наряду с ними - изображения религиозных процессий, сопровождаемых музыкой и танцами. Иногда присутствуют фигуры фантастических животных, особенно птиц, чаще изображение ограничивается только частью фигуры. Судя по этим изображениям, музыка и танцы играли большую роль в жизни ибер. Время расцвета иберской культуры - IV-II века до н. э., интенсивная романизация привела к её исчезновению. К концу I века до н. э. исчезли иберский язык и письменность. Скульптура и живопись, включая вазопись, заменяются провинциальным вариантом римского искусства. Религиозные представления ибер сохранились только в качестве отдельных пережитков.