ИБЕРВИЛЬ, ПЬЕР ЛЕМУАНД’

Ибервиль (фр. Le Moyne d’Iberville), Пьер Лемуанд (16.07.1661, Виль-Мари, ныне Монреаль — 09.07.1706, Гавана) — французский мореплаватель и военачальник.

Выходец из дворянской семьи, до его рождения эмигрировавшей из Франции в Канаду. Учился в семинарии, готовясь к духовной карьере, но в 12 лет ушел в море юнгой на корабле своего дяди. В дальнейшем служил на судне, принадлежавшем своему отцу. В 1686 поступил на военно-морской флот Франции, принял участие в экспедиции в Гудзонов залив и хорошо проявил себя, сражаясь против англичан. В 1687 посетил Францию, где получил под свое командование корабль. Вернувшись в Канаду, в 1688—1690 успешно руководил военными действиями против англичан в Гудзоновом заливе. В 1690 принял участие в рейде на Нью-Йорк. В 1694 захватил Йорк-Фэктори, главный опорный пункт англичан в Гудзоновом заливе. В 1696 взял Сент-Джонс и разорил английские владения в Ньюфаундленде. В 1697 вновь захватил ранее утраченный Йорк-Фэктори. В 1698—1701 совершил три путешествия к устью Миссисипи, положив начало освоению французами Луизианы. Во время войны за испанское наследство захватил о. Невис. Умер от желтой лихорадки, готовя в Гаване большую экспедицию против североамериканских колоний Англии.

Лит.: Акимов Ю. Г. От межколониальных конфликтов к битве империй: англо-французское соперничество в Северной Америке в XVII — начале XVIII в. СПб., 2005; Crouse N. M. Lemoyne d’Iberville: soldier of New France. Baton Rouge, 2001; Desmazures A. Ch. G. Histoire du chevalier d’Iberville (1663—1706). Pont-Authou, 2007.