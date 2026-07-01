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ИБЕРВЕГ ФРИДРИХ
ИБЕРВЕГ ФРИДРИХ - немецкий философ и историк философии.
Преподавал в Боннском университете (с 1852 года), профессор Кёнигсбергского университета (с 1862 года). Автор «Очерка истории философии…» («Grundriss der Geschichte der Philosophie…», Tl 1-3, 1862-1866 годы; русский перевод 3-й части - «История новой философии в сжатом очерке», вып. 1-2, 1890 год; 2-е издание, 1898-1899 годы). Работа, содержащая обширный справочный материал, неоднократно переиздавалась (3-е издание, 1867-1868 годы), была переработана и дополнена сначала М. Хайнце, позднее Б. Гайером и К. Эстеррайхом (11/14-е издание, 1958 год).
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