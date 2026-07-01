ИБЕРВЕГ ФРИДРИХ

ИБЕРВЕГ ФРИДРИХ - немецкий фи­ло­соф и ис­то­рик фи­ло­софии.

Пре­по­да­вал в Бонн­ском университете (с 1852 года), профессор Кё­нигс­берг­ско­го университета (с 1862 года). Ав­тор «Очер­ка ис­то­рии фи­ло­со­фии…» («Grundriss der Geschichte der Philosophie…», Tl 1-3, 1862-1866 годы; русский перевод 3-й час­ти - «Ис­то­рия но­вой фи­ло­со­фии в сжа­том очер­ке», вып. 1-2, 1890 год; 2-е издание, 1898-1899 годы). Ра­бо­та, со­дер­жа­щая об­шир­ный спра­воч­ный ма­те­ри­ал, не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­ва­лась (3-е издание, 1867-1868 годы), бы­ла пе­ре­ра­бо­та­на и до­пол­не­на сна­ча­ла М. Хайн­це, позд­нее Б. Гай­е­ром и К. Эс­тер­рай­хом (11/14-е издание, 1958 год).