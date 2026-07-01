«ИБЕРИЙСКИЙ ПАКТ»

«Иберийский пакт» («Иберийский блок») — военно-политический союз Испании и Португалии, существовавший во времена Ф. Франко и А. ди Оливейры Салазара.

Юридической основой пакта были Договор о дружбе и ненападении (Лиссабон, 17 марта 1939), подписанный в самом конце Гражданской войны в Испании 1936—1939 , а также дополнительный протокол 1940. Пакт устанавливал между Испанией и Португалией дружественные отношения, в которых отражалась идеологическая близость их политических режимов, предполагал взаимную поддержку в случае агрессии третьей державы и был направлен на сохранение нейтралитета обоих государств во Второй мировой войне , что подтвердилось на встрече Салазара и Франко в Севилье в феврале 1942. Дружественные отношения с Португалией являлись особенно ценными для Испании в условиях международной изоляции франкизма в первое послевоенное десятилетие. Пакт сохранялся вплоть до установления демократических систем в обеих странах и заключения между ними Договора о дружбе и сотрудничестве без ярко выраженной военно-политической и идеологической составляющей (подписан в Мадриде 22 ноября 1977, вступил в силу после ратификации в апреле 1978).

Лит.: De la Torre Gómez H. La relación hispano-portuguesa en el siglo XX (capítulo V) // La política exterior de España en el siglo XX / Eds. J. Tusell, J. Avilés, R. Pardo. Madrid, 2000; Rodríguez Garoz R. Geopolítica crítica: el Pacto Ibérico de 1939 // Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, vol. IX, núm. 198. Universidad de Barcelona, 2005.