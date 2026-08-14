ИБАРРУРИ ГОМЕС ДОЛОРЕС
ИБАРРУРИ ГОМЕС ДОЛОРЕС - деятель испанского и международного рабочего и коммунистического движения.
Из семьи горняка. Работала швеёй. В 1917 году вступила в социалистическую организацию города Соморростро, начала печататься под псевдонимом Пасионария (Pasionaria; Пламенная). После образования Коммунистической партии Испании (КПИ) в 1920 году член Бискайского обкома, редактор ряда коммунистических газет. С 1930 года член ЦК КПИ, с марта 1932 года - Политбюро (с 1960 года Исполнительного комитета), в 1931-1933 годах редактор печатного органа партии газеты «Mundo Obrero», в 1932-1942 годах секретарь ЦК.
В годы Испанской революции 1931-1939 годов один из лидеров республиканцев. В период пребывания у власти правых (т. н. чёрное двухлетие, ноябрь 1933 года - февраль 1936 года) участвовала в вооруженном антифашистском восстании в октябре 1934 года в Астурии, была приговорена к 15 годам заключения, бежала. Впоследствии ещё несколько раз подвергалась арестам. В 1935 году на 7-м конгрессе Коммунистического интернационала (Коминтерна) была избрана кандидатом в члены его Исполнительного комитета.
С 1936 года депутат кортесов от Астурии, в 1937-1939 годах вице-председатель кортесов. С 1939 года в эмиграции, жила в СССР. В 1942-1960 годах - генеральный секретарь КПИ, с 1960 года председатель президиума КПИ. В 1945 году одна из основательниц Международной демократической федерации женщин. В 1977 году вернулась в Испанию, была избрана депутатом кортесов.
Почетный доктор МГУ (1961 год). Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами» (1964 год). Награждена орденом Ленина и другими орденами и медалями СССР.