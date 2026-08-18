ИБАГЕ
ИБАГЕ - город в западной части Колумбии, административный центр департамента Толима.
Население 431 тысяч человек (2007 год). Расположен на восточном склоне Центральные Кордильеры, на высоте 1225-1285 м, между долинами рек Магдалена и Каука, на транспортном пути Богота - Кали. Аэропорт Пералес.
Основан в 1550 году испанским капитаном А. Лопесом де Галарсой под названием Сан-Бонифасио-де-Ибаге (San Bonifacio de Ibagué) на месте индейской деревни. Из-за постоянных нападений индейцев в 1551 году перенесён на др. место, где ныне и расположен. В 1854 году временная столица Колумбии. С 1890-х годов быстро развивался как центр выращивания, переработки и торговли кофе. В 1900 году учреждено епископство (с 1975 года архиепископство). С 1905 года административный центр департамента Толима.
Францисканская церковь Святого Рока (1924 год), собор (1926 год). Университетт Толима (1945 год; современный статус с 1954 года), университет Ибаге (1980 год; при университете - Музей музыкальных инструментов). Художественный музей. Театр Толима. Ибаге известен как «музыкальная столица» Колумбии. Консерватория Толима (1906 год, одна из важнейших музыкальных школ страны). Ежегодно проводится Колумбийский фольклорный фестиваль (с 1959 года). Музыкальный фонд Колумбии (1985 год). Монетный двор Банка Республики Колумбия.
Ибаге - центр индустрии моды, третий в стране (после Боготы и Медельина) центр производства тканей и одежды (в т. ч. на экспорт). Предприятия пищевой промышленности (переработка риса, кофе, табака, производство муки, сахара и др.). Уровень безработицы (до 20% в начале XXI века) - один из самых высоких среди городов департамента Толима.
Близ города - парк-музей Ла-Мартиника (площадь свыше 50 га; экологический туризм, экстремальные виды спорта). В районе выращивают рис, кофе, разводят крупный рогатый скот.