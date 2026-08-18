ИБАГЕ

ИБАГЕ - го­род в западной час­ти Ко­лум­бии , административный центр департамента То­ли­ма.

Население 431 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на восточном скло­не Центральные Кор­диль­е­ры, на высоте 1225-1285 м, ме­ж­ду до­ли­на­ми рек Маг­да­ле­на и Кау­ка, на транс­порт­ном пу­ти Бо­го­та - Ка­ли. Аэ­ро­порт Пе­ра­лес.

Ос­но­ван в 1550 году испанским ка­пи­та­ном А. Ло­пе­сом де Га­лар­сой под названием Сан-Бо­ни­фа­сио-де-Иба­ге (San Bonifacio de Iba­gué) на мес­те ин­дей­ской де­рев­ни. Из-за по­сто­ян­ных на­па­де­ний ин­дей­цев в 1551 году пе­ре­не­сён на др. ме­сто, где ны­не и рас­по­ло­жен. В 1854 году временная сто­ли­ца Ко­лум­бии. С 1890-х годов бы­ст­ро раз­ви­вал­ся как центр вы­ра­щи­ва­ния, пе­ре­ра­бот­ки и тор­гов­ли ко­фе. В 1900 году уч­ре­ж­де­но епи­скоп­ст­во (с 1975 года ар­хи­епи­скоп­ст­во). С 1905 года административный центр департамента То­ли­ма.

Фран­ци­скан­ская церковь Святого Ро­ка (1924 год), со­бор (1926 год). Университетт То­ли­ма (1945 год; современный ста­тус с 1954 года), университет Иба­ге (1980 год; при университете - Му­зей музыкальных ин­ст­ру­мен­тов). Ху­дожественный му­зей. Те­атр То­ли­ма. Ибаге из­вес­тен как «му­зы­каль­ная сто­ли­ца» Ко­лум­бии. Кон­сер­ва­то­рия То­ли­ма (1906 год, од­на из важ­ней­ших музыкальных школ стра­ны). Еже­год­но про­во­дит­ся Ко­лум­бий­ский фольк­лор­ный фес­ти­валь (с 1959 года). Музыкальный фонд Ко­лум­бии (1985 год). Мо­нет­ный двор Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ко­лум­бия.

Ибаге - центр ин­ду­ст­рии мо­ды, тре­тий в стра­не (по­сле Бо­го­ты и Ме­дель­и­на) центр про­изводства тка­ней и оде­ж­ды (в т. ч. на экс­порт). Пред­при­ятия пи­ще­вой про­мышленности (пе­ре­ра­бот­ка ри­са, ко­фе, та­ба­ка, про­изводство му­ки, са­ха­ра и др.). Уро­вень без­ра­бо­ти­цы (до 20% в начале XXI века) - один из са­мых вы­со­ких сре­ди го­ро­дов департамента То­ли­ма.

Близ го­ро­да - парк-му­зей Ла-Мар­ти­ни­ка (площадь свыше 50 га; эко­ло­гический ту­ризм, экс­тре­маль­ные ви­ды спор­та). В рай­оне вы­ра­щи­ва­ют рис, ко­фе, раз­во­дят круп­ный ро­га­тый скот.

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