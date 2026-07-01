ИБАДАН
ИБАДАН - город на юго-западе Нигерии, административный центр штата Ойо.
Население 3847,5 тысяч человек (с пригородами 4712,9 тысяч человек; 2007 год; третий по численности населения после Лагоса и Кано город страны). Узел автодорог. Железнодорожная станция на магистрали Лагос - Кано. Аэропорт.
Основан в 1829 году выходцами из Ойо, Эгба, Ифе и др. йоруба государств. Развивался как город-государство. Долгое время контролировал пути, ведущие к побережью залива Бенин, осуществлял посредническую торговлю рабами и пальмовым маслом с европейцами. С 1840-х годов центр т. н. Ибаданской империи, сложившейся в результате непрерывных войн Ибадана с соседними государствами; распространил свою власть на южные и центральные территории Ойо, на государства йоруба Экити и Иджеша.
В начале 1890-х годов потерпел поражение в междоусобных войнах йоруба. В 1893-1960 годах под властью Великобритании. Расположен на 7 холмах, был окружён глиняными стенами (разрушены в северной части) с 16 воротами. В старой части Ибадана сохранились 1-2-этажные глиняные дома с крышами из гофрированного железа. На холме Мапо находится общественный центр Мапо-холл (1925 год; английский архитектор Р. Джонс), на холме Оке-Аре - здание суда (1936 год), на холме Оке-Аремо - мемориальная башня (1936 год). Среди современных построек - здание Коко-хаус, одно из наиболее высоких в странах Тропической Африки.
Ибадан - крупный центр науки и образования. Среди научных учреждений - Институт сельскохозяйственных исследований и планирования (IART, 1921 год), Нигерийский институт социальных и экономических исследований (1950 год; современное название с 1960 года), НИИ какао (1964 год), НИИ лесоводства (FRIN, 1954 год; современное название с 1976 года), Национальный центр генетических ресурсов и биотехнологии (NIHORT, 1986 год); научные общества и ассоциации, в т. ч. Географическая ассоциация (1955 год), Экономическое общество (1957 год), Западноафриканская ассоциация экономики сельского хозяйства (1972 год), Общество микробиологии (1973 год). Университет Ибадана (1948 год; современный статус с 1962 года; действуют этнографический музей, зоопарк, ботанический сад), Политехнический институт (1961 год; современный статус с 1970 года); колледжи: сельского (1921 год) и лесного (1941 год) хозяйства.
Библиотека Министерства науки и технологии (1973 год). Национальный архив (1951 год). Национальный музей. Футбольный клуб «Шутинг Старс» (выступает на стадионе «Лекан Салами», 18 тыс. мест) - 5-кратный чемпион Нигерии (в 1976-1998 годах), обладатель Кубка кубков Африки (1976 год). В 1980 году в Ибадане проходили матчи Кубка Африки по футболу.
Ибадан - один из крупнейших торговых (какао, хлопок, каучук, древесина, пальмовое масло) и промышленных центров страны. Предприятия пищевой, табачной промышленности. Автосборка, изготовление мебели, пластмассовых и резиновых изделий, обработка кож. Ремёсла (ткачество, прядение и окраска тканей, гончарное производство, обработка металлов).