ИБАДАН

ИБАДАН - го­род на юго-за­па­де Ни­ге­рии, административный центр шта­та Ойо.

Население 3847,5 тысяч человек (с при­го­ро­да­ми 4712,9 тысяч человек; 2007 год; тре­тий по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния по­сле Ла­го­са и Ка­но го­род стра­ны). Узел ав­то­до­рог. Железнодорожная стан­ция на ма­ги­ст­ра­ли Ла­гос - Ка­но. Аэро­порт.

Ос­но­ван в 1829 году вы­ход­ца­ми из Ойо, Эг­ба, Ифе и др. йо­ру­ба го­су­дарств. Раз­ви­вал­ся как го­род-го­су­дар­ст­во. Дол­гое вре­мя кон­тро­ли­ро­вал пу­ти, ве­ду­щие к по­бе­ре­жью залива Бе­нин, осу­ще­ст­в­лял по­сред­ническую тор­гов­лю ра­ба­ми и паль­мо­вым мас­лом с ев­ро­пей­ца­ми. С 1840-х годов центр т. н. Иба­дан­ской им­пе­рии, сло­жив­шей­ся в ре­зуль­та­те не­пре­рыв­ных войн Ибадана с со­сед­ни­ми го­су­дар­ст­ва­ми; рас­про­стра­нил свою власть на южные и центральные тер­ри­то­рии Ойо , на го­су­дар­ст­ва йо­ру­ба Эки­ти и Ид­же­ша.

В начале 1890-х годов по­тер­пел по­ра­же­ние в меж­до­усоб­ных вой­нах йо­ру­ба. В 1893-1960 годах под вла­стью Ве­ли­ко­бри­та­нии. Рас­по­ло­жен на 7 хол­мах, был ок­ру­жён гли­ня­ны­ми сте­на­ми (раз­ру­ше­ны в северной час­ти) с 16 во­ро­та­ми. В ста­рой час­ти Ибадана со­хра­ни­лись 1-2-этаж­ные гли­ня­ные до­ма с кры­ша­ми из гоф­ри­ро­ван­но­го же­ле­за. На хол­ме Ма­по на­хо­дит­ся об­щественный центр Ма­по-холл (1925 год; английский архитектор Р. Джонс), на хол­ме Оке-Аре - зда­ние су­да (1936 год), на хол­ме Оке-Аре­мо - ме­мо­ри­аль­ная баш­ня (1936 год). Сре­ди современных по­стро­ек - зда­ние Ко­ко-ха­ус, од­но из наи­бо­лее вы­со­ких в стра­нах Тро­пической Аф­ри­ки.

Ибадан - круп­ный центр нау­ки и об­ра­зо­ва­ния. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Институт сельскохозяйственных ис­сле­до­ва­ний и пла­ни­ро­ва­ния (IART, 1921 год), Ни­ге­рий­ский институт со­ци­аль­ных и эко­но­мических ис­сле­до­ва­ний (1950 год; современное название с 1960 года), НИИ ка­као (1964 год), НИИ ле­со­во­дства (FRIN, 1954 год; современное название с 1976 года), Национальный центр ге­не­тических ре­сур­сов и био­тех­но­ло­гии (NIHORT, 1986 год); на­учные об­ще­ст­ва и ас­со­циа­ции, в т. ч. Гео­гра­фическая ас­со­циа­ция (1955 год), Эко­но­мическое общество (1957 год), Западноафриканская ас­со­циа­ция эко­но­ми­ки сельского хозяйства (1972 год), Общество мик­ро­биоло­гии (1973 год). Университет Иба­да­на (1948 год; современный ста­тус с 1962 года; дей­ст­ву­ют эт­но­гра­фический му­зей, зоо­парк, бо­та­нический сад), Поли­тех­нический институт (1961 год; современный ста­тус с 1970 года); кол­лед­жи: сель­ско­го (1921 год) и лес­но­го (1941 год) хо­зяй­ст­ва.

Библиотека Министерства нау­ки и тех­но­ло­гии (1973 год). Национальный ар­хив (1951 год). Национальный му­зей. Фут­боль­ный клуб «Шу­тинг Старс» (вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Ле­кан Са­ла­ми», 18 тыс. мест) - 5-крат­ный чем­пи­он Ни­ге­рии (в 1976-1998 годах), об­ла­да­тель Куб­ка куб­ков Аф­ри­ки (1976 год). В 1980 году в Ибадане про­хо­ди­ли мат­чи Куб­ка Аф­ри­ки по фут­бо­лу.

Ибадан - один из круп­ней­ших тор­го­вых (ка­као, хло­пок, кау­чук, дре­ве­си­на, паль­мо­вое мас­ло) и промышленных цен­тров стра­ны. Пред­при­ятия пи­ще­вой, та­бач­ной промышленности. Ав­то­сбор­ка, из­го­тов­ле­ние ме­бе­ли, пла­ст­мас­со­вых и ре­зи­но­вых из­де­лий, об­ра­бот­ка кож. Ре­мёс­ла (тка­че­ст­во, пря­де­ние и ок­ра­ска тка­ней, гон­чар­ное про­изводство, об­ра­бот­ка ме­тал­лов).

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