ИАКОВ ПРАВЕДНЫЙ
ИАКОВ ПРАВЕДНЫЙ - один из семидесяти апостолов.
Прозванный Праведным за святость и чистоту жизни, глава иерусалимской Церкви, первый епископ Иерусалимский (Церковная история, II, 1, 3–4). В раннехристианском предании именуется также «Иаков, брат Господний» (Гал. 1:19), поскольку был родственником Иосифа-обручника, наречённого отца Иисуса, и, видимо, одним из четырёх братьев Иисуса по плоти (Мк. 6:3). Существует несколько версий относительно их родства: Иаков Праведный был братом Иисуса - сыном Иосифа-обручника от первого брака - такой точки зрения придерживались Климент Александрийский, Ориген, Евсевий Кесарийский, Григорий Нисский и др.; был двоюродным братом Иисуса, сыном Марии - жены Алфея, сестры Богородицы (Мф. 10:3; Мк. 3:18; Лк. 6:15; Деян. 1:13) - так полагал Иероним Блаженный; действительно был братом Иисуса от брака Марии и Иосифа - предположение некоторых современных западных библеистов. Иаков Праведный пытались отождествлять не только с Иаковом Алфеевым, но и с Иаковом Малым, братом Иосии (Мк. 15:40), однако ныне многие исследователи полагают, что это разные люди (ср.: Деян. 1:13–14 и 1 Кор. 15:7).
Вероятно, Иаков Праведный уверовал в Иисуса уже после Его смерти и воскресения (Мк. 3:18; Ин. 7:5). Имя Иакова праведного несколько раз упоминается в посланиях ап. Павла (1 Кор. 15:7; Гал. 1:19) и в Деяниях апостолов, согласно которым именно он произнёс заключительную речь на Апостольском соборе в Иерусалиме (Деян. 15:13–21).
Иаков Праведный пользовался огромным авторитетом в ранней Церкви, в особенности в иудео-христианских общинах; ап. Павел называл его одним из «столпов» (Гал. 2:9). Согласно иудео-христианским апокрифическим текстам, Христос после воскресения первым явился именно ему; он тот, «ради которого небо и земля стали существовать» (Евангелие от Фомы, 12) и «епископ епископов», к которому с отчётом приходили 12 апостолов (Псевдо-Климентины, Recognitions 1.43–72). Евсевий Кесарийский упоминает о том, что Иаков Праведный непрестанно молился в Иерусалимском храме о прощении всего народа, а также вёл проповедь среди иудеев (Церковная история, II, 23, 4–10).
По свидетельству Иосифа Флавия и Евсевия Кесарийского, Иаков Праведный умер в начале 60-х годов н. э. мученической смертью от рук книжников и фарисеев, действовавших по наущению первосвященника Анании II (Иудейские древности, 20.9.1; Церковная история, II, 1, 5; II, 23, 10–18).
Традиционно Иаков Праведный приписывается авторство канонич. Соборного послания Иакова, апокрифич. «Протоевангелия Иакова» и ряда др. текстов; его имя носит одна из древних литургий.
Дни памяти в восточной Церкви совершаются 4(17) января, 23 октября (5 ноября), 28 декабря (10 января); в западной Церкви - 3 мая.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.