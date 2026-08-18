ИАКОВ ПРАВЕДНЫЙ

ИАКОВ ПРАВЕДНЫЙ - один из семидесяти апостолов.

Про­зван­ный Пра­вед­ным за свя­тость и чис­то­ту жиз­ни, гла­ва ие­ру­са­лим­ской Церк­ви, пер­вый епи­скоп Ие­ру­са­лим­ский (Цер­ков­ная ис­то­рия, II, 1, 3–4). В ран­не­хри­сти­ан­ском пре­да­нии име­ну­ет­ся так­же «Иа­ков, брат Гос­под­ний» (Гал. 1:19), по­сколь­ку был род­ст­вен­ни­ком Ио­си­фа-об­руч­ни­ка, на­ре­чён­но­го от­ца Ии­су­са , и, ви­ди­мо, од­ним из че­ты­рёх брать­ев Ии­су­са по пло­ти (Мк. 6:3). Су­ще­ст­ву­ет несколько вер­сий от­но­си­тель­но их род­ст­ва: Иаков Праведный был бра­том Ии­су­са - сы­ном Ио­си­фа-об­руч­ни­ка от пер­во­го бра­ка - та­кой точ­ки зре­ния при­дер­жи­ва­лись Кли­мент Алек­сан­д­рий­ский, Ори­ген, Ев­се­вий Ке­са­рий­ский, Гри­го­рий Нис­ский и др.; был двою­род­ным бра­том Ии­су­са, сы­ном Ма­рии - же­ны Ал­фея, се­ст­ры Бо­го­ро­ди­цы (Мф. 10:3; Мк. 3:18; Лк. 6:15; Де­ян. 1:13) - так по­ла­гал Ие­ро­ним Бла­жен­ный; дей­ст­ви­тель­но был бра­том Ии­су­са от бра­ка Ма­рии и Ио­си­фа - пред­по­ло­же­ние не­ко­то­рых современных западных биб­леи­стов. Иаков Праведный пы­та­лись ото­жде­ст­в­лять не толь­ко с Иа­ко­вом Ал­фее­вым, но и с Иа­ко­вом Ма­лым, бра­том Ио­сии (Мк. 15:40), од­на­ко ны­не многие ис­сле­до­ва­те­ли по­ла­га­ют, что это раз­ные лю­ди (ср.: Де­ян. 1:13–14 и 1 Кор. 15:7).

Ве­ро­ят­но, Иаков Праведный уве­ро­вал в Ии­су­са уже по­сле Его смер­ти и вос­кре­се­ния (Мк. 3:18; Ин. 7:5). Имя Иакова праведного несколько раз упо­ми­на­ет­ся в по­сла­ни­ях ап. Пав­ла (1 Кор. 15:7; Гал. 1:19) и в Дея­ни­ях апо­сто­лов, со­глас­но ко­то­рым имен­но он про­из­нёс за­клю­чи­тель­ную речь на Апо­столь­ском со­бо­ре в Ие­ру­са­ли­ме (Де­ян. 15:13–21).

Иаков Праведный поль­зо­вал­ся ог­ром­ным ав­то­ри­те­том в ран­ней Церк­ви, в осо­бен­но­сти в иу­део-хри­сти­ан­ских об­щи­нах; ап. Па­вел на­зы­вал его од­ним из «стол­пов» (Гал. 2:9). Со­глас­но иу­део-хри­сти­ан­ским апо­кри­фическим тек­стам, Хри­стос по­сле вос­кре­се­ния пер­вым явил­ся имен­но ему; он тот, «ра­ди ко­то­ро­го не­бо и зем­ля ста­ли су­ще­ст­во­вать» (Еван­ге­лие от Фо­мы, 12) и «епи­скоп епи­ско­пов», к ко­то­ро­му с от­чё­том при­хо­ди­ли 12 апо­сто­лов (Псев­до-Кли­мен­ти­ны, Recognitions 1.43–72). Ев­се­вий Ке­са­рий­ский упо­ми­на­ет о том, что Иаков Праведный не­пре­стан­но мо­лил­ся в Ие­ру­са­лим­ском хра­ме о про­ще­нии все­го на­ро­да, а так­же вёл про­по­ведь сре­ди иуде­ев (Цер­ков­ная ис­то­рия, II, 23, 4–10).

По сви­де­тель­ст­ву Ио­си­фа Фла­вия и Ев­се­вия Ке­са­рий­ско­го, Иаков Праведный умер в начале 60-х годов н. э. му­че­ни­че­ской смер­тью от рук книж­ни­ков и фа­ри­се­ев, дей­ст­во­вав­ших по нау­ще­нию пер­во­свя­щен­ни­ка Ана­нии II (Иу­дей­ские древ­но­сти, 20.9.1; Цер­ков­ная ис­то­рия, II, 1, 5; II, 23, 10–18).

Тра­ди­ци­он­но Иаков Праведный при­пи­сы­ва­ет­ся ав­тор­ст­во ка­но­нич. Со­бор­но­го по­сла­ния Иа­ко­ва, апок­ри­фич. «Про­тое­ван­ге­лия Иа­ко­ва» и ря­да др. тек­стов; его имя но­сит од­на из древ­них ли­тур­гий.

Дни па­мя­ти в восточной Церк­ви со­вер­ша­ют­ся 4(17) ян­ва­ря, 23 ок­тяб­ря (5 но­яб­ря), 28 де­каб­ря (10 ян­ва­ря); в западной Церк­ви - 3 мая.

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