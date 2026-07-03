ХВОСТОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Русский поэт, один из поздних представителей русского поэтического классицизма, почётный член Императорской Академии наук (1817) и действительный член Императорской Российской академии (1791), действительный тайный советник.

Происхождение и карьера.

Родился в семье гвардии подпоручика И.М. Хвостова, потомока старинного дворянского рода, известного в России с XIII в. До 8-летнего возраста обучался дома, потом был отдан в пансион известного тогда профессора Литке и, наконец, брал уроки в Московском университете. По окончании образования в 1772 г. был записан на службу рядовым л.-гв. в Преображенский полк, где особенно сблизился с кн. Д. П. Горчаковым, известным сатириком, и сам начал писать стихи. В 1779 г. он был уволен из полка с чином подпоручика и 10 марта того же года поступил в провиантский штат, с переименованием в обер-провиантмейстеры. После нескольких лет жизни в своей деревне на реке Кубре Хвостов вернулся в Петербург и поступил на гражданскую службу в состоявшую при Сенате, под начальством кн. А.А. Вяземского, 3-ю винную экспедицию столоначальником, в 1786 г. назначен экзекутором во 2-й департамент Сената и в это время перевел, по поручению Вяземского, «Трактат о финансах» французского министра финансов Ж. Неккера, оставшийся, впрочем, в рукописи. В следующем году за неявку на службу был отрешен от должности и уехал в Москву, где 17 января 1789 г. вступил в брак с княжной Аграфеной Ивановной Горчаковой, родной племянницей по матери князя А. В. Суворова-Рымникского, по ходатайству которого стал подполковником Черниговского пехотного полка. В доме Xвостова прошли последние дни Суворова. В 1799 г. по просьбе полководца король Сардинии пожаловал Xвостову графский титул, который Хвостову было высочайше разрешено принять в 1802 г.

Сенат и Государственный совет.

В 1797 г. Xвостов был назначен обер-прокурором 4-го департамента Сената, в 1799 г.- обер-прокурором Синода. В 1807 г. он стал сенатором. В 1818 г. он был избран дворянством Симбирской губернии на три года "членом Государственного Совета по кредитной части" и в это же время, как человек, пользовавшийся репутацией неподкупной честности, исправлял должность С.-Петербургского совестного судьи. Вышел в отставку в 1831 г. в чине действительного тайного советника.

Поэтическая деятельность.

С детских лет Xвостова окружала литературная атмосфера. В доме его родителей бывали А. П. Сумароков, В. И. Майков, А. Г. Карин, бывшие в родстве с Хвостовыми. В 19 лет Xвостов стал, сочинять стихи. На всем протяжении литературной деятельности Xвостов был убежденным и последовательным сторонником классицизма. В 1791 г. был выбран в члены Российской академии. С возникновением «Беседы любителей русского слова» (1811) он стал одним из деятельных ее участников. Страстно и бескорыстно влюбленный в поэзию, отдавший ей шесть десятилетий своей жизни, Xвостов приобрел печальную славу бесталанного стихотворца. Незлопамятный и добродушный, поэт стоически переносил насмешки.