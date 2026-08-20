ХУАНА I БЕЗУМНАЯ

Королева Испании, мать императора Карла V .

Была третьим ребенком Католических королей Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. В 1496 году была выдана замуж за герцога Бургундского Филиппа Австрийского, сына императора Священной Римской империи Максимилиана I Габсбурга и Марии Бургундской, и поначалу не рассматривалась как возможная наследница трона. Однако ее старший брат Хуан Австрийский, единственный наследник мужского пола, умер в возрасте 19 лет в 1497 году, а вскоре скончалась ее старшая сестра Изабелла, королева Португалии.

К этому времени у Хуаны стали заметны признаки ухудшения психического состояния. Уже в завещании Изабеллы Католички (ум. 1504) было упомянуто, что Хуана является наследницей, но в случае ее недееспособности в качестве регента должен выступать ее отец Фердинанд Арагонский.

В 1505 году Хуана была признана королевой Кастилии, однако от ее имени начал править ее муж Филипп Австрийский, что вызвало резкое недовольство Фердинанда, который даже вступил во второй брак, чтобы передать Арагонские земли другому наследнику.

С 1506 года, времени кончины Филиппа, болезнь Хуаны усугубилась. После объявления Фердинанда Арагонского регентом, в 1509 году она была заключена в Тордесильясский замок.

В 1516 году королем стал ее сын Карлос Габсбург, с 1519 г. император Карл V. По легенде, после того, как он проведал мать в Тордесильясе, он поручил предпринять все возможное, чтобы никто не видел тяжелого состояния королевы.

Однако в ходе восстания Комунерос 1520-1522 гг. с королевой встретились лидеры повстанцев, которые хотели вернуть ей управление страной, и упразднить «тиранию» Карла и его иностранных придворных. Хуана, приняв их доброжелательно, в итоге отказалась подписывать необходимые бумаги.

После того, как императорские войска подавили восстание, королева вновь оказалась в заключении. Ее состояние постоянно ухудшалось, особенно после отъезда ее младшей дочери Екатерины Австрийской для замужества в Португалию. Умерла Хуана в 1555 году, проведя в заключении почти полвека.

Иллюстрация:

Портрет инфанты Хуаны. Мастер жития Св. Иосифа, Вальядолид