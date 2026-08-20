ХРУЩЕВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

Советский партийный и государственный деятель, первый секретарь ЦК КПСС в 1953-1964 гг.

Семья и образование.

Родился в крестьянской семье. Отец, Сергей Никанорович, был шахтером. Мать, Ксения Ивановна Хрущёва. Начальное образование Никита Хрущев получил в церковно-приходской школе, где учился около 2 лет. В первом браке находился с Ефросиньей Ивановной Писаревой, умершей в 1920 г. Со следующей женой Ниной Петровной Кухарчук поженились в 1924 г., однако брак официально зарегистрирован в ЗАГСе только в 1965 г. Первая из жён советских вождей, официально сопровождавшая мужа на приёмах, в том числе за границей. Всего у Н. С. Хрущёва было пятеро детей: два сына и три дочери.

Трудовая деятельность.

В 1908 г. семья переехала в Юзовку, где его отец работал на шахте, сам Никита вначале работал пастухом, чистильщиком котлов, слесарем на заводе, а затем слесарем по ремонту оборудования на шахте № 31 в Донбассе. Участвовал в распространении социал-демократических газет, организовывал группы по изучению марксизма.

Во время Первой мировой войны высококвалифицированных рабочих не призывали на фронт. Выступал с речью во время массовой забастовки в 1915 г. Через год прокатилась волна антивоенных демонстраций, в организации которых тоже принял участие Хрущев. После Октябрьской революции, в 1918 г. был председателем комбеда в Калиновке, вступил в РКП(б), в конце года или в начале 1919 г. был мобилизован и служил в 9-ой армии РККА, стал инструктором политотдела.

На партийной работе.

С 1921 г. на хозяйственной работе в Донбассе и Киеве, в 1922 г. стал заместителем директора Рутченковской шахты. Затем начал учиться на рабфаке Донецкого шахтерского техникума, вскоре стал его партсекретарем. В июле 1925 г. был избран секретарем Петрово-Мариинского райкома Юзовского округа, участвовал в работе XIV съезда в Москве. Возможно благодаря Л.М. Кагановичу, в 1926-1928 гг. Хрущев стал руководителем орготделом Юзовского окружного комитета партии. В 1928-1929 гг. работал в Киеве, затем переехал в Москву, в 1929-1930 гг. учился в Промышленной академии, в мае 1930 г. стал секретарем бюро партячейки. Стоит отметить, что жена И.В. Сталина Н.С. Аллилуева также в это время училась в академии и была парторгом одной из групп. На этот период приходится стремительный карьерный рост Хрущева, связанный с борьбой с правым уклоном в академии и в партии в целом. В 1931-1932 гг. по рекомендации Л.М. Кагановича, стал руководителем Бауманского и Краснопресненского райкома в Москве, затем был секретарем столичного горкома. С 1934 г. член ЦК ВКП (б). С января 1934 г. — первый секретарь Московского горкома и второй секретарь Московского обкома ВКП (б), был «правой рукой» Л. Кагановича. Его шеф был занят по линии ЦК, поэтому именно на плечи Хрущева ложились все обязанности по управлению столицы, в это время переживавшей настоящий строительный бум. На этом посту сыграл важную роль в строительстве московского метрополитена, за что был удостоен ордена Ленина. Именем Хрущева был назван один из электротехнических заводов в Москве. В то же время не пострадал во время репрессий, хотя среди арестованных было немало его товарищей, так из тридцати восьми руководителей Московской городской и областной партийных организаций выжили только трое.

В 1937 - 1966 депутат Верховного Совета СССР, а в 1938 - 1946 и 1950 - 1958 член его Президиума..

В феврале 1938 – декабре 1949 гг. — первый секретарь ЦК КП (б) Украины, Киевского обкома и горкома (с перерывом в марте-декабре 1947 г.). Участвовал в проведении Большого террора 1937-1938 гг. Все украинское правительство было заменено полностью, как и первые и вторые секретари во всех двенадцати областях Украины. Именно в этот период стал уделять большее внимание развитию сельского хозяйства. При нем началась русификация республики. В 1939 г. была присоединена Западная Украина, Хрущев всячески стремился сгладить возможное недовольство местного населения, для новых территорий снижались показатели коллективизации и раскулачивания. С марта 1939 г. — член Политбюро (кандидат с 1938 г.).

Великая Отечественная война.

Во время Великой Отечественной войны — член военных советов (зачастую выполнял связующую роль между Ставкой и командованием фронтов): с августа 1941 г. главного командования Юго-западного направления, одновременно с сентября - Юго-западного фронта; после провала контрнаступления советских войск на Харьковском направлении, с июля 1942 г. был направлен на Сталинградский фронт (одновременно в августе-сентябре – Юго-восточного фронта). Сталин советовался с ним по вопросам назначения или снятия с должности таких командиров, как Андрей Еременко или Василий Чуйков. Перед контрнаступлением Хрущев ездил по фронтам, проверял боеготовность и боевой дух войск, лично допрашивал пленных. 12 февраля 1943 г. ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. В том же году он получил ордена Суворова II степени и Кутузова II степени за участие в Сталинградской битве и сражения на Курской дуге. С января 1943 г. член военного совета Южного фронта, с марта – Воронежского фронта, с октября – 1 Украинского фронта. Во время парада Победы в Москве находился на трибуне мавзолея вместе с И. Сталиным и высшим руководством страны.

Послевоенный период. Украина.

В августе 1944 – декабре 1949 гг. занимал должность председателя Совнаркома Украины в весьма непростой период. На Западной Украине шла борьба с националистами, в республике был голод, необходимо было восстанавливать разрушенное хозяйство и города. В феврале1945 г. Хрущев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 1 степени «за успешное выполнение плана по сельскому хозяйству на 1944 г.» В начале 1947 г. Хрущев был смещен с поста 1-го секретаря компартии Украины. В это время он тяжело заболел воспалением легких. Однако в конце года снова восстановлен на своем партийном посту.

Взлет Хрущева и пребывание у власти.

В 1949-1953 гг. — секретарь ЦК партии и первый секретарь Московского горкома КПСС. С 1952 г. член Президиума ЦК и стал членом руководящей «пятерки», созданной Сталиным. После смерти вождя, возглавлял комиссию, проводившей церемонию прощания и похороны. Один из инициаторов ареста Л. Берия 26 июня 1953 г.

7 сентября 1953 г. Хрущев был избран на только что учрежденный пост первого секретаря ЦК КПСС.

По его инициативе и решению Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 г. в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией (по экономическим и территориальным причинам) Крымская область вместе с Севастополем была передана в состав Украинской ССР.

Наиболее ярким событием в карьере Хрущева был XX съезд КПСС, состоявшийся 25 февраля 1956 г. В докладе на съезде он выдвинул тезис, согласно которому война между капитализмом и коммунизмом не является «фатально неизбежной». На закрытом заседании Хрущев выступил с докладом «О культе личности Сталина и его последствиях». Результатом этого доклада стали волнения в странах восточного блока - Польше (октябрь 1956) и Венгрии (октябрь и ноябрь 1956).

В июне 1957 г. в Президиуме ЦК КПСС созрел заговор против Н.С. Хрущева. Его вызвали на заседание, на котором члены Президиума 7-ю голосами против 4 проголосовали за его отставку. В ответ Никита Сергеевич созвал Пленум ЦК, который отменил решение Президиума. Члены Президиума были заклеймены, как «антипартийная группа В. Молотова, Г. Маленкова, Л. Кагановича и примкнувшего к ним Д. Шепилова» и выведены из состава ЦК (позже, в 1962 г., они были исключены из партии). Состав Президиума ЦК был расширен до 15 членов, большинство из которых были сторонниками Хрущева. Большую роль в поддержке последнего сыграл Г.К. Жуков, что не помешало членам Президиуму ЦК в его отсутствии 10 октября вывести прославленного полководца из состава Президиума и из членов ЦК по обвинению в преувеличении своей роли в истории Великой Отечественной войны и бонапартизм.

Сам Хрущев, стоявший за устранением Жукова, с 27 марта 1958 г. занимал должность председателя Совета министров СССР, тем самым совместив партийную и государственную должность, что положило конец принципу коллегиальности руководства.

31 октября 1961 г. Хрущев, выступая на XXII съезде партии с докладом по проекту III Программы КПСС, заявил: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». В документе, который был принят делегатами съезда, указывался и срок завершения «развернутого строительства коммунизма» - 20 лет.

Однако уже в следующем году из-за значительного повышения розничных цен на мясо и масло вызвало волнения в ряде городов СССР (Омск, Кемерово, Донецк, Артемьевск, Крамоторск). Беспорядки в Новочеркасске 1-2 июня 1962 г., возникшие в результате забастовки рабочих местного электровозостроительного завода (НЭВЗ) и других горожан, пришлось подавлять силами армии и КГБ. В результате 24 демонстранта погибли, 70 ранены, 105 осуждены, 7 из них к высшей мере наказания.

Внешняя политика.

Внешняя политика СССР в период Хрущева не была однозначной. Первыми шагами стала нормализация отношений с Югославией, подписание в мае 1955 г. договора о восстановлении суверенитета Австрии. В то же время по инициативе СССР создается Организация Варшавского Договора.

В 1957 г. в Советском Союзе прошли успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты, на орбиту был выведен первый спутник. С именем Хрущева безусловно связаны успехи в космической сфере: полет Ю.А. Гагарина и В.В. Терешковой.

В 1959 г. произошел визит Н. Хрущева в США. В сентябре 1960 г. он во второй раз посетил США в качестве главы советской делегации на Генеральной ассамблее ООН. В июне 1961 г. Никита Сергеевич встретился с президентом США Дж. Кеннеди для переговоров о судьбе Берлина, но из-за его жесткой позиции они закончились ничем. В августе была возведена стена по границе между Западным и Восточным Берлином, на долгое время ставшая символом «Холодной войны».

В 1962 г. разразился знаменитый «Карибский кризис», поставивший мир перед реальной угрозой ядерной войны, не разразившейся благодаря благоразумию американского и советского руководства во главе с Н.С. Хрущевым. После кризиса в отношениях двух сверхдержав наступил период разрядки.

В начале 60-х гг. произошел фактический разрыв отношений с КНР, чье руководство отрицательно относилось к разоблачению культа Сталина. В 1960 г. были отозваны советские специалисты, а в 1963 г. началось идеологическое противостояние.

Отставка Н.С. Хрущева.

17 апреля 1964 г. торжественно отпраздновали 70-летие Н. Хрущева. На экраны вышел фильм «Наш Никита Сергеевич». Но уже в октябре во время отпуска Хрущева члены Президиума ЦК решили отправить его в отставку. Главными инициаторами выступили А.Н. Шелепин, Д.С. Полянский, В.Е. Семичастный и Л.И. Брежнев. 13 октября в Москве состоялось заседание Президиума ЦК, на котором вместо проблем пятилетнего плана развития стали обсуждать ситуацию, сложившуюся вокруг «непартийного обращения» Хрущева с членами Президиума. Попытку выступить на его стороне предпринял лишь А.И. Микоян. На следующий день Хрущев подписал заявление о собственной отставке, и на пленуме ЦК был заслушан доклад М.А. Суслова с основными обвинениями в его адрес, после чего Никиту Сергеевича освободили от партийных и государственных постов «в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья» и отправили на пенсию. Хрущев поселился на даче в с. Петрово-Дальнем, недалеко от Москвы, занимался огородом, фотографией, продиктовал и опубликовал свои обширные мемуары.

Скончался в возрасте 77 лет и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Герой Советского Союза (1964) и трижды Герой Социалистического Труда (1954, 1957, 1961).