ХРУЛЕВ Андрей Васильевич

Советский государственный и военный деятель, генерал армии (1943).

Родился в деревне Большая Александровка Петербургской губернии в семье кузнеца. Работал слесарем на Охтинском заводе в Петрограде. Участвовал рядовым в 1-й мировой войне. В Красной Армии с 1918 г. Во время Гражданской войны и интервенции — начальник политотдела, военный комиссар кавалерийской дивизии 1-й Конной Армии. С 1921 г.— комиссар полка, затем дивизии. В 1925 г. окончил Высшие военно-политические академические курсы РККА. В 1928-1930 гг.— заместитель начальника, затем начальник политуправления Московского военного округа. В 1930-1939 гг.— начальник Центрального военно-финансового управления РККА, строительно-квартирного управления РККА. С октября 1939 г. начальник Управления снабжения РККА. Перед войной занимал пост главного интенданта Красной Армии. С августа 1941 г. назначен заместителем наркома обороны СССР — начальником Главного управления тыла Красной Армии. Учитывая значение транспорта в обеспечении фронта и тыла и решении боевых задач, с февраля 1942 г. на Хрулева также были возложены обязанности наркома путей сообщения (до апреля 1943 г.). Объединял и направлял усилия тыла на непрерывное материально-техническое обеспечение армии и флота. В задачи А. В. Хрулева входила также организация работы по восстановлению пострадавших от оккупантов промышленных предприятий. Многие авторы военных мемуаров вспоминают о Хрулеве как о компетентном, грамотном хозяйственнике и специалисте, быстро и умело решавшем сложнейшие вопросы. Авиаконструктор А. Яковлев, в частности, отмечал, что Хрулев на протяжении всей войны нес на своих плечах титаническую нагрузку, что ему удалось образцово наладить материально-техническое обеспечение армии, действовавшей на фронтах огромной протяженности, а в первый период войны обеспечить эвакуацию оборонных предприятий на восток; что это был обаятельный, честный, прекрасной души человек. С 1946 г. А. В. Хрулев — начальник тыла Вооруженных Сил СССР и заместитель министра Вооруженных сил СССР по тылу. Во время проведенной Сталиным чистки высшего комсостава в 1951 г. снят с поста и переведен заместителем министра промышленности строительных материалов СССР. В 1953-1956 гг.— заместитель министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР, в 1956-1957 гг.— министр строительства СССР. С 1958 г. военный инспектор-советник в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.