ХРИСИПП ИЗ СОЛ

Древнегреческий философ-стоик.

До начала занятий философией занимался атлетикой (бегом на длинные дистанции). Ок. 260 г. до н.э. переезжает в Афины и начинает заниматься философией; возможно, учителем Хрисиппа был сам Зенон Китийский , но более вероятно, что это был Клеанф, кроме того, он слушал академиков Аркесилая и Лакида.

После смерти Клеанфа стал главой стоической школы (ок. 230 г. до н.э.), он упорядочил и систематизировал учение, фактически став его вторым основателем; по словам Карнеада , «Если бы не было Хрисиппа, не было бы и Стои». Хрисипп был очень плодовитым автором, по свидетельству Диогена Лаэртского, он написал более 700 сочинений на самые разные темы; от них сохранилось ок. 2000 фрагментов. Хрисипп отводил видное место логике, считая ее не инструментом, а полноправной частью философии, и создал собственную теорию силлогизма. В физике Хрисипп систематизировал основные понятия и развивал учение о судьбе и причинности, создавая возможность для свободной воли и моральной ответственности человека. Он упорядочил и стоическую этику; Хрисипп утверждал, что благо и зло не являются свойствами космоса, а существуют только как решения субъекта. Кроме того, Хрисипп занимался толкованием Гомера в духе стоической аллегории.

Издания фрагментов :

H. von Arnim. Stoicorum Veterum Fragmenta. Vol. II-III. Leipzig, 1903-1924;

Hülser K.-H. Die Fragmente zur Dialektik der Stoiker. Bd. I-IV. Stuttgart, 1987-1988;

Фрагменты ранних стоиков / Пер. и комм. А. А. Столярова. Т. 2(1)-2(2). М., 1999; 2002.

Иллюстрация :

Бюст Хрисиппа. Римская копия с греческого оригинала.