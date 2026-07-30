ХРЕПТОВИЧ МИХАИЛ ИРИНЕЕВИЧ

Действительный тайный советник, обер-гофмейстер (с 30.08.1862), дипломат.

Происхождение и образование.

Из древнего литовского дворянского рода, известного с XV в. Единственный сын гофмейстера, а затем действительного тайного советника графа Иринея Ефимовича Xрептовича (1775—1850) от брака с Каролиной-Марией фон Рённе (1780-1844). Сестра Мария была замужем за А.П. Бутенёвым, сестра Мария - замужем за В.П. Титовым. Родился в Риге. По вероисповеданию Хрептович был католиком. Он окончил частную школу в Дрездене, а затем дипломатический факультет Дерптского университета действительным студентом в 1830 г.

Дипломатическая служба.

23.12.1830 поступил на службу в Министерство иностранных дел, был переводчиком в Департаменте внешних сношений МИД, с 1.01.1832 камер-юнкер. Дипломатической карьере Xрептовича во многом способствовала его женитьба в 1832 г. на дочери министра иностранных дел, вице-канцлера, а затем государственного канцлера графа К.В. Нессельроде. В 1835 г. отправлен в Лондон на должность 3-го секретаря российского посольства, но уже через 4 месяца вернулся в С.-Петербург, получив назначение чиновника особых поручений при вице-канцлере К.В. Нессельроде. В 1840—1843 старший секретарь российского посольства в Лондоне. В 1843 г. командирован в Неаполь, где, за отсутствием посланника Л.С. Потоцкого, неоднократно исполнял обязанности поверенного в делах и в награду за успешное исполнение возложенного на него поручения по заключению трактата с Королевством обеих Сицилий 12.11.1845 произведен в действительные статские советники.

В 1845—1853 чрезвычайный посланник и полномочный министр в Неаполе. В 1853—1856 чрезвычайный посланник и полномочный министр в Бельгии. В 1856—1858 занимал пост посла в Великобритании.

Возвращение в Россию.

Возвратившись в 1858 г. в С.-Петербург, был пожалован в гофмейстеры, а в августе 1862 — в обер-гофмейстеры Высочайшего Двора с производством в действительные тайные советники. В 1862—1863 управлял двором вел. князя Константина Николаевича. В 1867-1871 являлся старшиной Петербургского Английского собрания. 30.11.1873 пожалован в обер-камергеры Высочайшего Двора. 1.01.1877 назначен членом Государственного совета. В мае 1883 участвовал в коронации имп. Александра III. В 1872-1887 также состоял почётным мировым судьёй по Сморгонскому округу Виленской губернии.

Последние годы жизни провёл во Франции. Удостоен ряда высших российских орденов, до ордена Св. Владимира 1-й степ. включительно, а также многими орденами иностранных государств. Скончался в Париже на 82-м году жизни, похоронен на старом Лихтентальском кладбище в Баден-Бадене.