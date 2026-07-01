ХРАПОВИЦКИЙ ИВАН СЕМЕНОВИЧ

Государственный и военный деятель, действительный статский советник, Орловский (1821-1824 гг.) и Московский вице-губернатор (1824—1827 гг.), нижегородский губернатор (1827 – 1829 гг.), гражданский губернатор Петербурга (1829-1835 гг.).

Происхождение и военная служба.

Родился в семье подпоручика и уездного предводителя дворянства Храповицкого Семёна Яковлевича. Мать Храповицкая Мария Львовна, урожденная Чернышева. Его служба началась в Петербурге в гвардейском Кавалергардском полку. Участник войны с Наполеоном 1805—1807 гг. В 1810 г. из-за болезни уволили из армии в чине ротмистра. В 1812 г., во время Отечественной войны, он служит в ополчении, из которого "по случаю роспуска оной" уволен 14 декабря 1814 г.

Гражданская служба.

А далее служил по гражданскому ведомству. Здесь Иван Семенович трудился усердно и со временем достиг высоких чинов: с 1818 г. - в Московском архиве Иностранной коллегии, камер-юнкер. С 1820 г. служит в Министерстве финансов. В 1821—1824 Орловский, в 1824—1827 Московский вице-губернатор, камергер. В 1827 г. действительный статский советник. Получил назначение на место правителя Нижегородской губернии, сменив в этой должности Кривцова, и постижению тонкой и непростой науки управления посвятил все полтора года своего пребывания в Нижнем Новгороде. При нем завершилось возведение комплекса зданий Нижегородской ярмарки, перенос Верхнего базара на Печерскую улицу и Сенную площадь, ремонтировались ветхие здания, больницы, богадельни, создается благотворительный комитет. 15 августа 1828 г. установили памятник-обелиск Минину и Пожарскому работы И.П. Мартоса. На открытии присутствовал и губернатор, состоялся военный парад, звучали торжественные речи и стихи, посвященные этому памятному событию. В начале 1829 г. его ждало кресло петербургского гражданского губернатора. В 1835 г. подал в отставку.