ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ В МОСКВЕ

Кафедральный собор Русской Православной Церкви. Расположен недалеко от Кремля на левом берегу Москвы-реки, на месте, именовавшемся ранее Чертольем. Существующее сооружение — осуществлённое в 1990-х годы внешнее воссоздание одноимённого храма, созданного в XIX в. Оригинал Храма Христа Спасителя в Москве был воздвигнут в благодарность Богу за спасение России от наполеоновского нашествия. Построен по проекту архитектора Константина Тона. Строительство продолжалось почти 44 года: храм был заложен 23 сентября 1839 года, освящён — 26 мая 1883 года. 5 декабря 1931 года. здание храма было разрушено. Заново отстроено на прежнем месте к 1999 году.

Крупнейший в Русской Церкви. Рассчитан на 10 тысяч человек. Возведён в традициях русско-византийского стиля, пользовавшегося широкой государственной поддержкой в момент начала строительства.

В состав современного комплекса храма Христа Спасителя входят: - верхний храм — собственно Храм Христа Спасителя. Имеет 3 престола – главный в честь Рождества Христова и 2 боковых на хорах — во имя Николая Чудотворца (южный) и святого князя Александра Невского (северный). Освящён 19 августа 2000 года. - нижний храм — Преображенская церковь, сооруженная в память о находившемся на этом месте женском Алексеевском монастыре. Имеет три алтаря: главный — в честь Преображения Господня и два малых придела — в честь Алексия человека Божия и Тихвинской иконы Божией Матери. Церковь освящена 19 августа 1996 года.

25 декабря 1812 года, когда последние наполеоновские солдаты покинули пределы России, император Александр I в честь победы подписал Высочайший Манифест о построении в Москве церкви во имя Христа Спасителя и издал Высочайший указ Святейшему Синоду об установлении празднества 25 декабря. В древней разрушенной столице должен был появиться храм-памятник. Сама идея строительства такой церкви принадлежала генералу армии М.А. Кикину. Этот замысел горячо поддержали все слои русского общества. После победы над Наполеоном в 1814 году проект был уточнён: решено было соорудить кафедральный собор во имя Христа Спасителя.

В том же 1814 году был проведён конкурс. В нем участвовали архитекторы А.Н. Воронихин, Д. Кваренги, В.П. Стасов и др. Из 20 вариантов проекта строительства был утвержден проект художника К. М. Витберга.

12 октября 1817 года, в 5-летнюю годовщину ухода французов из Москвы, состоялась торжественная закладка храма на Воробьевых горах. Но строительство его шло медленно, обнаруживались значительные хищения.

В 1826 году новым императором Николаем I возведение собора было остановлено. Витберг и руководители строительства были обвинены в растратах и отданы под суд. 10 апреля 1832 года царь утвердил новый проект строительства, составленный архитектором Константином Тоном, «русско-византийский» стиль которого был ему близок. Новое место на Чертолье (Волхонка) было также избрано самим Николаем I. Был снесён располагавшийся там Алексеевский женский монастырь, памятник XVII века (переведён в Красное село).

Торжественная закладка собора произошла в день 25-летия Бородинского сражения — в августе 1837 года. Но строительство началось только 10 сентября 1839-го и продолжалось почти 44 года. Свод большого купола закончен в 1849 году, в 1860 году были разобраны наружные леса. Ещё 20 лет продолжались работы по внутреннему убранству: над росписью работали В. И. Суриков, И. Н. Крамской, В. П. Верещагин, Г.И. Семиградский и другие известные художники.

13 декабря 1880 года новому храму было присвоено наименование кафедрального, утвержден штат духовенства и причта. 26 мая (7 июня) 1883 года, в день Вознесения Господня, состоялось его торжественное освящение, совершенное в присутствии императора Александра III.

В 1901 году был учрежден собственный хор храма, считавшимся одним из лучших в Москве. В нем участвовали знаменитые композиторы А.А. Архангельский и П.Г. Чесноков. Здесь пели Ф.И. Шаляпин и К.В. Розов. В 1912 году в сквере возле храма был установлен памятник Александру III (архитектор А.Н. Померанцев, скульптор А.М. Опекушин).

В храме Христа Спасителя торжественно отмечались коронации, всенародные праздники и юбилеи: 500-летие со дня смерти Сергия Радонежского, 100-летие Отечественной войны 1812 года, 300-летие Дома Романовых, открытие памятников Александру III и Н. В. Гоголю. В храме была создана богатая библиотека, в которой было множество ценных изданий, и постоянно проводились экскурсии.

В августе 1917 года в храме Христа Спасителя был открыт Всероссийский Поместный собор РПЦ (1917-1918), на котором вновь, по прошествии множества лет, был избран патриарх (им стал архиепископ Московский Тихон).

В 1918 году после издания декрета Советской власти «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» храм лишился государственного финансирования. Тогда же было создано Братство Храма Христа Спасителя, призванного поддерживать жизнь храма. С 1922 года он оказался в ведении обновленческого Высшего Церковного Управления митрополита Антонина, а впоследствии обновленческого Священного Синода — вплоть до закрытия в 1931 году. Настоятелем храма Христа Спасителя в Москве в те годы был один из лидеров обновленчества митрополит Александр Введенский.

2 июня 1931 года было отдано распоряжение снести храм Христа Спасителя для строительства на его месте Дворца Советов. 5 декабря того же года храм был взорван. Строительство Дворца Советов началось в 1937 году, но ему не суждено было завершиться — началась Великая Отечественная война. Многие годы после взрыва на месте храма Христа Спасителя была яма. В 1958 году на месте собора появился плавательный бассейн «Москва», просуществовавший до 1990-х годов.

В конце 1980-х возникло общественное движение за воссоздание храма Христа Спасителя. 5 декабря 1990 года на месте будущего строительства был установлен гранитный «Закладной» камень, в 1992 году был основан фонд на сооружение храма и с 1994 года начато его строительство.

Проект восстановления храма подготовили реставраторы А.М. Денисов и М.М. Посохин. Вскоре авторы проекта уступили место Зурабу Церетели, который завершал строительство, отступив от первоначального проекта Денисова. 19 августа 1996 года, в день Преображения Господня, Патриарх Алексий II освятил нижний Спас-Преображенский храм.

К 1999 году новый храм Христа Спасителя был сооружён как условная внешняя копия своего предшественника. 31 декабря 1999 года верхний храм был открыт для публики; в ночь с 6 на 7 января 2000 года была отслужена первая рождественская литургия. 19 августа того же года состоялось великое освящение храма, а 20 августа здесь состоялась канонизация Царской семьи и Собора новомучеников и исповедников Российских. В храме также начал свою работу музей, принадлежащий Московскому городскому музею истории города Москвы.

14 марта 2004 года на заседании общественного наблюдательного Совета по восстановлению храма Христа Спасителя было объявлено о передаче храма в бессрочное безвозмездное пользование РПЦ; был создан Совет попечителей. Настоятелем Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя является Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.