ХОКОН I ДОБРЫЙ (HAKON ADALSTEINSFOSTRE)

Третий король Норвегии с 934/935 года. Сын Харальда Прекрасноволосого и Торы Мостерстонг, представитель династии Хорфагеров.

После смерти отца в 932 году выступил против своего брата Эйрика, объявленного королем. Заручился поддержкой местной знати и пообещал отменить налог на унаследованную собственность, который взимал его отец. В скором времени, Эйрик оказался без поддержки и был вынужден бежать на Оркнейские острова, а после – в королевство Йорвик, где и был убит.

В 953 году Хакон участвовал в сражении за Авалдснес, древний политический центр Норвегии, в ходе которого погиб один из сынове Эйрика, Гутторм. Одна из самых известных побед Хакона – в битве при Растаркальве в 955 году.

Около 950 года Хакон учредил Гулатинг и Фростатинг, два из четырех главных тингов Норвегии. Неудачными оказались попытки Хакона ввести в Норвегии христианство: строительство церквей вызвало сильное сопротивление знати.

Хакон получил смертельное ранение в битве у Фитьяра в 961 году, в которой сумел нанести решительное поражение войскам сыновей Эйрика. Похоронен в деревне Сейм в Хордаланне.

Исторические источники:

Агишев С. Ю. Теодорик Монах и его «История о древних норвежских королях». М., 2013;

Стурлусон С. Круг земной = Heimskringla / под. ред. А. Я. Гуревича, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкой, М. И. Стеблин-Каменского. М., 1980.

Автор статьи: Перепечкин К. В.