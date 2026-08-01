ХОДНЕВ Александр Сергеевич
Родился 08.05.1952. Окончил Ярославский государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского в 1974 г. и аспирантуру при кафедре новой и новейшей истории Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина (МГПИ) в 1980 по специальности «новая и новейшая история».
Кандидатская диссертация: Политическая борьба в Южно-Африканском Союзе по вопросу о провозглашении республики, 1959–1961 гг. (МГПИ, 1981).
Докторская диссертация: Лига Наций и колониальный вопрос, 1919–1939 гг. (Московский педагогический государственный университет, 1997).
Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории исторического факультета Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского.
Учителя: Ариадна Анатольевна Тихонова, Михаил Исакович Фриман.
Область интересов: История международных организаций и глобального миропорядка в XX веке, история появления и эволюции многосторонней дипломатии в России и странах СНГ.
Сочинения: Всего 145 научных и научно-методических публикаций, среди них – 3 монографии, 2 учебных пособия, несколько глав в коллективных монографиях, статьи, изданные в России, на Украине, в США, Германии.
Khodnev, Alexander. The History of Colonialism and Decolonisation in the Russian Educational Curriculum and the Challenges to History Didactics // International Society for History Didactics Yearbook. No 35. Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag, 2014. P.177-192.
Khodnev, Alexander S. Soviet “special depository” facilities for South African history: Research experiences in the Soviet Union on the preparation of candidates for the submission of academic theses on South Africa // Historia. Vol.59. 2014. No1. P. 163-169.
Khodnev, Alexander. Stalin, Stalingrad, and the Politics of Historical Memory in Russia // Public History Weekly. URL.:http://public-history-weekly.oldenbourg-verlag.de/2-2014-31/stalin-stalingrad-politics-historical-memory-russia/
Ходнев, А.С. Лига Наций // Первая мировая война. Энциклопедический словарь / Руков. проекта академик А.О.Чубарьян. Отв. Ред. Е.Ю.Сергеев – М.: Весь Мир, 2014. С. 249-250.
Ходнев, А.С. Пацифизм // Первая мировая война. Энциклопедический словарь / Руков. проекта академик А.О.Чубарьян. Отв. Ред. Е.Ю.Сергеев – М.: Весь Мир, 2014. С. 311-312.
Ходнев, А.С. Смэтс Ян Христиан // История Африки в биографиях / отв. ред. академик А.Б. Давидсон. М.: РГГУ, 2012. – С. 355-364.
Ходнев, А.С. Мандатная система в деятельности Лиги Наций: современные дискуссии и новые интерпретации // Версальско-Вашингтонская система: возникновение, развитие, кризис, 1919-1939 гг. Сборник статей / Отв.ред. Е.Ю.Сергеев. М.: ИВИ РАН, 2011. – С. 301-311.
Khodnev, A.S. Empirical Research on History learning in Russia: The Students Difficulties in Working with Primary Sources and Ways to Overcome them//Empirical Research in History Learning. Year Book 2010. International Society for the Didactic of History. – Augsburg: Wochenschau Verlag, 2010. P. 87-96.
Ходнев, А. С. 90-летие Версальского мирного урегулирования и создание Лиги Наций //Преподавание истории в школе. 2009. № 6.
Ходнев, А. С. Лига Наций в политических дискурсах в США и СССР (1920-1930 гг.) //Россия – США: политика и дипломатия в XX- XXI вв. Сборник статей. М., 2008. С. 64-74.
Ходнев, А. С. Окончание Первой мировой войны и создание Лиги Наций //Преподавание истории и обществознания в школе. 2008. № 8. С. 3-12.
Ходнев, А. С. Россия в «Большой восьмерке» //Вестник Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова. – Серия Гуманитарные науки. – 2007. – № 1. – С. 17-22
Khodnev, A.S. Methods of History Teaching in the Upper Level of Gymnasium and at the University //Geschichtsunterricht international. Worldwide Teaching of History. L’enseignement de l’histoire dans le monde. Hannover, 2006. S. 157-168.
Ходнев А. С. Ислам: ведение в изучение социальной истории XIX-XX веков: Учебное пособие. Ярославль, 2004. 100 с.
Khodnev, A.S. Yaroslavl': A Benchmark History of the City in the 20th Century //Regional Russia in Transition: Studies from Yaroslavl'. /Ed. By Jeffrey W. Hahn. Washington, D.C., 2001. P. 19-41.
Ходнев, А. С. Основные составляющие Версальского порядка и их формирование //Системная история международных отношений. В 4-х томах. 1918 - 2000 /Под ред. А.Д. Богатурова. Т. 1. События. 1918-1945. М., 2000. С. 52-78.
Khodnev, A.S. The Legacy of Woodrow Wilson and the League of Nations in Russia //World Affairs. 1995. Vol. 158. No.1. P. 18-26.
Ходнев, А. С. Международная организация в ожидании приговора: Лига Наций в мировой политике, 1919-1946. Ярославль, 1995. 201 с.