ХЛЕБНИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Из дворян. Окончил 1-й Московский кадетский корпус по 1-му разряду. 17.6.1854 произведен в прапорщики с назначением в конно-артиллерийскую легкую № 16 батарею. 26.10.1854 назначен и. д. адъютанта, казначея и квартирмистра штаба резервной бригады Конно-артиллерийской дивизии. 15.2.1855 утвержден в должностях. 16.9.1856 переведен в конно-легкую № 13 батарею. 13.12.1858 переведен в Лейб-гвардии конную артиллерию. 23.4.1861 произведен в подпоручики. 17.4.1862 произведен в поручики. 1.5.1865 назначен адъютантом Гвардейской конной артиллерии. 16.4.1867 произведен в штабс-капитаны. 31.3.1868 произведен в капитаны. 9.9.1868 по собственному желанию отчислен от должности адъютанта с переводом в 4-ю батарею Гвардейской конной артиллерии (с 10.8.1870 – Гвардейская конно-артиллерийская бригада). 4.7.1872 назначен командующим 1-й батареей Гвардейской конно-артиллерийской бригады. 30.8.1872 произведен в полковники с утверждением командиром батареи. В 1873 г. получил несколько ударов саблей от штабс-капитан Э.К. Квитницкого, имевшего конфликт с офицерами бригады. В ходе расследования этого инцидента было выявлено неподобающее поведения ряда офицеров. Вследствие этого 19.3.1873 уволен со службы с официальной формулировкой «по болезни с мундиром». 7.12.1874 определен на службу (со старшинством с 12.4.1874) с прикомандированием к Главному штабу для письменных занятий. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 2.7.1877 командирован в распоряжение главнокомандующего Кавказской армией. 1.8.1877 прикомандирован к 15-му драгунскому Тверскому полку. С 19.10.1877 по 20.12.1877 временно командовал 15-м драгунским Тверским полком. 11.3.1878 прикомандирован к Главному штабу для письменных занятий. 23.10.1882 зачислен в запас армейской кавалерии с оставлением в прикомандировании к Главному штабу. 6.5.1884 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с зачислением в запас полевой конной артиллерии. 3.7.1884 откомандирован от Главного штаба с оставлением в запасе. 14.5.1885 прикомандирован к Офицерской кавалерийской школе с оставлением в запасе. 16.9.1885 откомандирован от школы с оставлением в запасе. 24.12.1885 определен на действительную службу (со старшинством с 2.7.1885) с назначением командиром 3-й резервной артиллерийской бригады. 23.10.1893 назначен и. д. начальника артиллерии 6-го армейского корпуса. 14.11.1894 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с утверждением в должности. 14.2.1899 назначен начальником артиллерии Московского военного округа. 28.2.1901 назначен почетным опекуном Петербургского присутствия Опекунского совета учреждений Императрицы Марии. 29.1.1906 произведен в генералы от артиллерии за отличие по службе. 15.2.1915 исключен из списков умершим.

Жена: дочь статского советника Евдокия Сергеевна (урожденная Колговская). Дети: София (р. 27.10.1871), Юлия (р. 24.7.1873), Александра (р. 30.8.1874), Елена (р. 5.3.1879), Сергей (р. 7.8.1882).