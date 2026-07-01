ХЛЕБНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

Начало карьеры

Владимир Алексеевич родился в 1857 г. в Астрахани в купеческой семье. Окончил местную классическую гимназию, затем – Санкт-Петербургский университет. С детских лет занимался орнитологией, его увлекали птицы поволжских степей.

В составе экспедиции М.Н. Богданова на третьем курсе побывал на мурманских берегах, откуда привел коллекцию из 360 экспонатов птиц.

Участник поездок в Новгородскую и Астраханскую губернии. Является автором ряда научных работ по орнитологии. Член столичного Общества естествоиспытателей и Петровского общества исследователей Астраханского края.

В 1882 г. Х. защитил кандидатскую диссертацию, после чего отправился в Боровический уезд Новгородской губернии. Цель – исследование фауны. По итогам поездки Х. опубликовал работу, посвященную фауне региона. Здесь он познакомился с будущей женой.

Работал смотрителем Баскунчакского и Чапчачинского соляных промыслов. Оказался под негласным полицейским надзором. Х. уезжает в зимнюю ставку Малодербетовского улуса.

Жизнь в степном крае

Практически семь лет своей жизни Х. работал в Калмыки. Трудился на должности попечителя Эркетеневского и Малодербетовского улусов. Укреплял пески и занимался водоснабжением сухих территорий. Предпринимал попытки организации в степях лесных участков. Здесь Х. продолжает заниматься наукой, пишет работы по биологии и сельскому хозяйству Калмыкии.

На промышленной выставке, прошедшей в Казани в 1890 г., коллекция птиц, а также калмыцких этнографических предметов, привезенная Х., удостоилась серебряной медали. По ее итогам городская Дума Астрахани предложила Х. открыть городской музей.

Дальнейшая судьба

Х. управлял Подлуженским удельным имением, затем – Первым Казанским удельным имением. Руководил обучением пчеловодческому делу на ферме Казанского губернского земства.

В 1912 г. семья Х. возвратилась в Астрахань. В 1915 г. специальная комиссия во главе с Х. изучает территорию под заповедник. А уже в 1919 г. друг Х. Н.Н. Подъяпольский отправился к В.И. Ленину с предложением об организации заповедника. В 1927 г. Х. стал директором Астраханского заповедника. Но из-за подвернутой ноги ему сложно было бывать в постоянных разъездах. В 1930 г. Х. начал работать в краевом музее, а в 1931 г. перебирается в Москву к дочери Вере.

Умер Х. в 1934 г. в Москве.

Семья

Супруга – Екатерина Николаевна Вербицкая. Дети: Виктор, Вера.