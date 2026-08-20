ХИТОН (др.-греч. χιτών)

Вид одежды у древних греков.

Хитон представлял собой подобие нижней рубашки, которую носили и мужчины, и женщины. Обычно на хитон надевался плащ – гиматий или хламида , но хитон носили и без верхней одежды. Хитон изготавливали, как правило, из шерсти или льна. Он представлял собой прямоугольный кусок ткани, который мог складываться и закрепляться на плечах различными способами (например, для свободы движений хитон могли закреплять только на одном плече), как правило, хитон подпоясывали. Существовал хитон дорийского и ионийского стиля. Дорийский хитон был проще и короче, он завязывался или скреплялся застежками на плечах и носился без рукавов. Ионийский хитон изготавливался из более широкого куска ткани и был длиннее, он мог закрепляться на всем пространстве от шеи до запястья, на талии ткань собирали с напуском. Мода на длину хитона менялась. К концу архаического периода хитоны ионического стиля стали более распространенными, особенно для мужчин. Ионийцы и афиняне до V в. до н.э. носили длинный хитон с рукавами до локтей, а в V в. до н.э. мужчины чаще стали носить короткий дорийский хитон, доходивший только до колен. Длинные хитоны для мужчин в эпоху классики характерны лишь для некоторых категорий граждан – пожилых людей, возничих колесниц, жрецов, актеров трагедии (одежда двух последних отличалось к тому же длинными рукавами). Вообще же, длинный хитон стал считаться женской одеждой. Представление о способе ношения хитона могут дать кариатиды портика Эрехтейона .

Иллюстрации :

Кариатида из Эрехтейона. 421-407 гг. до н.э. Лондон, Британский музей

Возничий. Часть бронзовой скульптурной композиции – посвящения сицилийских тиранов в Дельфы. Ок. 470 г. до н.э. Дельфы, Археологический музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова