ХИМЕНЕС ХУАН РАМОН

Испанский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1956 г.

Ранние годы

Родился в семье торговца вином Виктора Хименеса и Пурификасьон Мантекон Лопес-Пареха. С 1887 г. Хименес обучался сначала в начальной, потом в средней школе Св. Хосе. Хуан был мечтательным ребенком, любил подолгу рассматривать разнообразные предметы, здания, людей. Ему нравилось все красивое, и он стремился запечатлеть восхитившие его объекты при помощи живописи. Склонность к любованию прекрасным сформировала желание Хуана изучать искусство.

В 1893 г. Хименес поступил в колледж Сан-Луис-Гонзага, где изучал изобразительное искусство. В 1896 г. он поступил в Севильский университет, где планировал заниматься живописью. Однако вскоре его увлекла литература. Хименес стал писать для нескольких периодических изданий Севильи и Уэльвы. В университете он решил сменить профиль и начал изучать право, однако в 1899 г. бросил учебу. Еще будучи студентом, Хименес опубликовал свое первое поэтическое произведение в журнале «Черный кот».

Становление. Литературное творчество

В 1900 г. Хименес по приглашению Рубена Дарио и Франсиско Виллаэспесы переехал в Мадрид. В испанской столице он окунулся в мир современной поэзии, принимая активное участие в деятельности поэтов-модернистов. В июле того же года от сердечного приступа скончался Виктор Хименес. Потрясенный утратой родителя и раздавленный решением суда, передавшим все имущество семьи «Банку Бильбао», Хуан заболел депрессией и в 1901 г. прошел лечение в санатории в Бордо.

В 1902 г. Хименес стал одним из родоначальников литературного журнала «Гелиос», где публиковались стихи, художественная критика, а также современная проза. В том же году Хименес опубликовал в этом издании первую поэму. В 1905 г. из-за финансовых трудностей молодой поэт покинул Мадрид и вернулся в родной Могер. Там в течение восьми лет он писал многочисленные поэмы и стихи, вошедшие в сборники: «Пасторали» (1903-1905), «Весенние баллады» (1907), «Элегии» (1907-1908), «Стихи магические и безутешные» (1909), «Воскресенья. Квартира 1» (1911-1912), «Чистота» (1912), «Идиллии» (1912-1913) и многие другие. В 1912 г. Хименес работал над переводом «Гимна интеллектуальной красоте» П. Б. Шелли, который был опубликован в 1915 г. В 1914 г. поэт был назначен директором Издательств Студенческой резиденции. Для этой организации он выполнил перевод «Жизни Бетховена» Ромена Роллана. В 1916 г. Хименес был назначен редактором в издательском доме «Кайеха», который выпустил его следующие поэтические сборники («Стиль», 1916; «Духовные сонеты», 1917 и др.). В 1916 г. поэт женился на переводчице и писательнице З. Кампруби. В 1918 г. Хименес стоял во главе движения за трансформацию и обновление испанской поэзии, став ключевой фигурой «Поколения 27».

В 1920-е Хименес увлекся прозой, которая публиковалась в разнообразных литературных журналах. В 1925-1935 гг. опубликовал «Тетради», где собрано практически все его поэтическое наследие. В 1936 г. Хименес эмигрировал в США. С 1937 г. проживал на Кубе. В 1939-1942 гг. поэт проживал в Майами, где работал над масштабным лирическим проектом «Время и Пространство», ставшим одним из ключевых произведений испанской поэзии XX века.

В 1944-1946 гг. Хименес преподавал литературу в Университете Мэриленда. В 1946 г. поэт пережил очередной приступ депрессии, который приковал его в больничной койке на восемь месяцев. В 1948 г. посетил Аргентину и Уругвай, где познакомился с творчеством местных авторов. С 1950 г. проживал в Пуэрто-Рико, где преподавал в университете. В 1956 г. Хименес получил Нобелевскую премию по литературе «За лирическую поэзию, образец высокого духа и художественной чистоты испанской поэзии». На момент вручения премии поэт находился в Сан-Хуане, где от рака умирала его жена. Через три дня после новости о Нобелевской премии она скончалась. Хименес так и не смог оправиться от этой утраты. Он скончался 29 мая 1958 г., его останки были захоронены в Испании.

Литературное творчество Хименеса прошло несколько этапов. В начале литературного пути (1898-1915) его поэзия тяготела к стилистике романтической лирики А. Беккера и французских символистов ( Ш. Бодлер , П. Верлен), а также он был близок к испанским модернистам. 1916-1936 гг. прошли под влиянием англоязычной поэзии, в особенности английского романтизма (У. Блейк, П. Шелли, У. Йейтс ). И, наконец, 1936-1958 гг. характеризуются возвращением к национальной традиции, тяготением к переосмыслению наследия испанских мистиков.