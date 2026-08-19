ХЕРИЛ

Древнегреческий трагический поэт VI-V вв. до н.э.

Уроженец Афин. Впервые принял участие в драматических состязаниях в 64-ю олимпиаду (524-521 гг. до н. э.). По свидетельству некоторых источников, боролся за первенство на афинской сцене с Эсхилом , Пратином и даже Софоклом . Хотя более вероятно, что соперником Софокла выступал сын Херила, носивший то же имя, что и отец. Лексикограф Свида сообщает, что Херил был автором не менее 150 трагедий и сатировских драм и 13 раз получал первый приз на главных соревнованиях драматических поэтов, проходивших во время праздника Великих Дионисий . Ни одно из произведений Херила не дошло до нашего времени. Только у Павсания встречается упоминание о драме «Алопа» (Paus. I, 14, 3), принадлежащей Херилу, а впоследствии к этому сюжету обратился Еврипид . Известно также, что Херил внес значительные изменения в форму театрального костюма и трагических масок .

Исторические источники :

Павсаний. Описание Эллады;

Лексикон Свиды.