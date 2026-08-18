ХАРУЗИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Русский этнограф и антрополог, государственный деятель. Происходил из богатого купеческого рода. Брат этнографов Михаила, Николая и Веры Харузиных.

В 1873—1883 гг. учился в Ревельской гимназии. Окончил естественное отделение физико-математического факультет Московского университета (1889). По поручению Общества любителей естествознания при Московском университете предпринял ряд поездок: в 1885 г. — в Закавказье; в 1886 г. — в Крым и на Эгейское море; в 1887 и 1888 гг. — в киргизскую Букеевскую степь; в 1889 г. — в Крым и в 1891 г. — на Кавказ. В 1889 г. Харузина избирают секретарем антропологического отдела Императорского общества любителей естествознания, а вскоре он стал редактором «Дневника Антропологического Отдела», в которых публиковал материалы по антропологии и палеоантропологии разных народов России. Одной из блестящих работ ученого этого периода можно назвать двухтомную монографию «Киргизы Букеевской орды», за которую он был удостоен золотой медали Русского географического общества (РГО).

Но затем оставил научную карьеру ради государственной службы. В 1891 г. Харузин был назначен чиновником особых поручений при эстляндском губернаторе и впоследствии занимал ряд должностей. При этом не оставляет занятия наукой и в 1892 г. получил степень магистра зоологии Дерптского университета. А состоя на службе в Губернском статистическом комитете, ему удалость собрать статистический материал, легший в основу его двухтомного исследования «Крестьянское землевладение в Эстляндской губернии» (1895 г.).

В 1899 г. Харузин обращается в РГО с просьбой выделить средства на поездку в Боснию, Герцеговину, Далмацию и Черногорию. Научным результатом поездки стал научный труд «Босния-Герцеговина. Очерки оккупационной провинции Австро-Венгрии». Первая часть работы посвящена описанию путешествия ученого, во второй на основе изучения обширной научный литературы дана историческая панорама региона, особенности культуры, религии населяющих Боснию и Герцеговину народов. А.Н. Харузин вместе с сестрой Верой Николаевной побывал в Словении в августе — сентябре 1901 г. Вторично А.Н. Харузин посетил словенские земли в 1902 г. Результатом двух его поездок явились следующие статьи: «Национальная эволюция словинцев», «Австрийская Крайна», «Краинский кряж и его чудесные явления», «Крестьянин Австрийской Крайны и его постройки», «Жилище словинца Верхней Крайны», в них ученый описал историю, культурное развитие словенцев в условиях доминирования немецкой культуры. Не случайно внимание ученого к особенностям домостроительства отдельных народов. В 1907 г. вышла фундаментальная работа ученого: «Славянское жилище в Северо-Западном крае. Из материалов по истории развития славянских жилищ». Этот труд явился результатом не только многочисленных этнографических поездок А.Н. Харузина, но и предоставленного материала от разных ученых, а также коллекции моделей славянских построек музеев не только России, но и национальных музеев Любляны, Загреба, Сараева. Также в монографии было опубликовано около 200 фотографий, выполненных лично автором. Несомненным достоинством работы стал сравнительный анализ типов жилищ, принадлежавших различным славянским народам.

В то же время стремительно развивается государственная карьера ученого: в 1902 г. стал управляющим канцелярией виленского генерал-губернатора, в 1904-1908 гг. занимал пост губернатора Бессарабии, в 1908 г. был переведен на службу в Министерство внутренних дел, где достиг поста товарища (заместителя) министра внутренних дел. В министерстве курировал вопрос о мусульманском населении России в области противодействия панисламизма и пантюркизма. На следующий год после убийства П.А. Столыпина ушел со службы в министерстве, и в 1913 г. стал сенатором.

После революции остался в России, но переехал из столицы в Тверскую губернию, где работает на организованной им самим Шатиловской опытной сельскохозяйственной станции. Из-за болезни жены в 1924 г. перебрался в Москву, где начал работать преподавателем в сельскохозяйственный политехникуме. В 1927 г. произошел первый арест, но вскоре его отпустили. В 1932 г. был арестован повторно и осужден к высылке на 3 года, но умер от сердечной недостаточности в больнице при Бутырском изоляторе. Реабилитирован в 1989 г.

Основные работы А.Н.Харузина:

Киргизы Букеевской орды (Антрополого-этнологический очерк). Вып.1. М., 1889.

Заметка к статье П.С.Назарова «К антропологии башкир» // Дневник антропологического отдела (далее – ДАО). Вып. 2. М., 1890.

О влиянии тюркской крови на иранский тип осетин // ДАО. Вып.5. М., 1890.

Заметка о татарах Южного Берега Крыма // ДАО. Вып.2, 1890.

О росте татар Южного Берега Крыма // ДАО. Вып.3. М., 1890.

Татары Гурзуфа (Кефалометрические наблюдения над татарами Южного Берега Крыма) // ДАО. Вып. 7. М., 1890.

О некоторых соотношениях размеров головы и лица по возрастам у киргизов // ДАО. Вып. 3. М., 1890.

К антропологии индейцев племени сиу // ДАО. Вып.9. М., 1890.

Древние могилы Гурзуфа и Гугуша. М., 1890.

Курганы Букеевской степи // Известия ОЛЕАЭ. Т.64 (Труды антропологического отдела. Т.11. вып.2). М., 1890.

Библиографический указатель статей, касающихся этнографии киргизов и каракиргизов с 1734 по 1891 г. М., 1891.

К вопросу о происхождении киргизского народа. М., 1895.

К антропологии населения Эстляндской губернии // Временник Эстляндской губернии. Под редакцией А.Харузина. Ревель, 1894.

Крестьянское землевладение в Эстляндской губернии по данным 1892-1894 гг. Вып. 1,2. Рефель, 1895.

Босния – Герцеговина. Очерки оккупационной провинции Австрийской империи (с картой). СПб., 1901.

Австрийская Крайна. СПб., 1902.

Национальная эволюция словинцев // Русский вестник. СПб., 1902. №7.

Крестьянин австрийской Крайны и его постройки // Живая старина. СПб., 1902. Вып.1.

Материалы по истории развития славянских жилищ. Жилище словинца Верхней Крайны // Живая старина. СПб., 1903. Отд.1. Вып. III, IV.

Славянское жилище в Северо-Западном крае. Из материалов по истории развития славянских жилищ // Виленский временник. Вильно, 1907.