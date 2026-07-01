ХАРТИЯ-77

Программный документ и одноименно правозащитная организация, возникшие в 1977 г. в Чехословакии. Хартия-77 представляла собой неофициальную инициативу чехословацких граждан, критиковавших государственную власть за несоблюдение прав человека и гражданских прав.

Создание и принципы

Основным толчком к написанию этого документа стал арест членов андеграундной рок-группы «The Plastic People of the Universe». Текст декларации был составлен в 1976 г., первые подписи под ним были поставлены в декабре этого года. Вместе с именами 242 подписавшихся он был опубликован 6 января 1977 г. Под документом подписались деятели науки, представители интеллигенции и церкви. Подчеркивалось, что Хартия-77 - это свободное, неформальное и открытое сообщество людей различных убеждений, различных вероисповеданий и разных профессий. Данная декларация призывала чехословацкое правительство привести законы государства в соответствие с принятой ООН Всеобщей декларацией прав человека и выполнять решения Хельсинкской конференции 1975 г.

Подписав Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки в 1975 г., власти ЧССР обязались гарантировать основные свободы и гражданские права своему населению, на практике, однако, эти права и свободы реализовывались далеко не всегда. Ссылаясь на Заключительный акт хельсинкской декларации и Всеобщую Декларацию Прав Человека ООН , Хартия-77 критиковала правительство за невыполнение изложенных там положений. Подписавшие Хартию выражали готовность поодиночке и вместе содействовать уважению прав человека и гражданина в ЧССР и в мире. В документе было заявлено, что Хартия-77 не является организацией, не имеет устава, постоянных органов и организационно обусловленного членства. К ней может принадлежать каждый, кто согласен с ее идеей, участвует в ее работе и поддерживает ее.

Особо подчеркивалось, что Хартия-77 не являлась базой оппозиционной политической деятельности, а ее участники не планировали выдвигать свою программу политических или социальных реформ и перемен, но хотели вести в намеченной области конструктивный диалог с политической и государственной властью. Предназначением Хартии-77 виделось служение общественным интересам, а именно, выявление конкретных случаев нарушения прав человека и гражданина. Организация выражала готовность предлагать пути разрешения, формулировать более общие предложения, направленные на укрепление правовых гарантий, действовать в качестве посредника в возможных конфликтных ситуациях, вызванных бесправием. Подписанты Хартии-77 выражали обеспокоенность тем фактом, что внутри ЧССР нет механизмов беспристрастного урегулирования конфронтаций между государством и гражданином, обеспечивающих реализацию всех гражданских прав и свобод.

Подписавшие этот документ доверили профессору Яну Паточке, Вацлаву Гавелу и профессору Иржи Гаеку представлять интересы Хартии-77: представлять ее как перед государственными и другими организациями, так и перед чехословацкой и мировой общественностью, и своими подписями гарантировать аутентичность ее документов. Главной целью их деятельности было способствовать тому, чтобы в Чехословакии все граждане трудились и жили как свободные люди.

Реакция общества и правительства

Реакция правительства ЧССР на появление данного документа была жесткой. Спикеры организации подверглись наиболее суровому преследованию властей. Вацлав Гавел в 1978-1979 гг. несколько раз оказывался в заключении по обвинениям в попытке свержения существующего строя, в нападении на государственного служащего. Ян Паточка после 11-часового допроса по поводу его участия в движении Хартии-77 умер от кровоизлияния в мозг (13 марта 1977 г.). Многие из подписавших данный документ вынуждены были эмигрировать из страны. Официальная пресса называла манифест «антигосударственным, антисоциалистическим, демагогическим и оскорбительным произведением». Отдельные подписанты характеризовались как «изменники и самозванцы», «верные слуги и агенты империализма», «обанкротившиеся политики» и «международные авантюристы». Кроме того, некоторых из них увольняли с работы, их детям было отказано в образовании, кого-то вынуждали эмигрировать и лишали гражданства. Другие подписанты были задержаны государственной полицией, избиты, подвергнуты пыткам, преданы суду и заключены в тюрьму. Некоторые, подписавшие Хартию-77, в конечном итоге были вынуждены сотрудничать с органами госбезопасности. Целью этих мер было изолировать, запугать и заставить замолчать подписавших, или добиться их отъезда из страны.

6 января 1977 г. Вацлав Гавел, Людвик Вацулик и Павел Ландовский были задержаны при попытке донести устав до Федерального собрания и правительства Чехословакии, а оригинал документа был конфискован. Однако, это не помешало публикации документа и его довольно широкому хождению среди чехословацкого населения. Копии Хартии-77 были распространены посредством самиздата и 7 января 1977 г. опубликованы в нескольких западных газетах, включая «Le Monde», «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «The Times» и «The New York Times». Несмотря на преследования, документ Хартии-77 активно распространялся, и к концу 1977 г. его подписало уже около 800 человек. К середине 1980-х гг. около 1200 человек подписали документ, подавляющее большинство из них были гражданами чешской части Чехословакии. К январю 1990 г. Хартию подписали уже 1883 человека, при этом 25 человек публично отозвали подпись. Организация издала в общей сложности 572 документа.

В целом влияние Хартии-77 не было очень широким. Из-за решительного отпора властей текст мог передаваться только из рук в руки, и никогда не был опубликован в чехословацкой прессе полностью. Однако идеологи движения: Вацлав Гавел, Йиржи Динстбир, Зденек Млынарж, Йиржи Гаек, Павел Когоут , впоследствии, после Бархатной революции 1989 г., стали ведущими общественными и политическими фигурами в стране.